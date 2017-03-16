В коалиции достигнут компромисс по вопросу о корпорации Гостелерадио

В четверг, 16 марта, состоялось заседание глав коалиционных фракций, на котором было достигнуто соглашение, позволяющее разрешить кризис, связанный с началом работы корпорации Гостелерадио.

Согласно достигнутым договоренностям, корпорация начнет свою работу 30 апреля, как это и записано в законе. Одновременно было принято решение, что после возвращения Кнессета с каникул начнется процесс утверждения законопроекта о создании структуры, контролирующей деятельность СМИ.

Соглашение было выработано в ходе контактов между Йоавом Горовицем главой канцелярии премьер-министра и представителями партии "Кулану" при посредничестве министра внутренних дел Арье Дери.

Источник в руководстве коалицией сообщил, что все депутаты от коалиционных фракций проголосуют за законопроект в его изначальной редакции. Это сообщение поступило на фоне публикаций, согласно которым в закон будут внесены изменения.

Несмотря на разрешение этого вопроса, кризис в коалиции далек от завершения. В настоящий момент главным очагом напряженности является конфликт между министром просвещения Нафтали Беннетом и министром обороны Авигдором Либерманом.

Как сообщалось ранее, глава оборонного ведомства пригрозил лишить финансирования предармейскую подготовительную школу в поселении Эли, если ее руководитель раввин Игаль Левинштейн не подаст в отставку. Поводом к этому стало выступление раввина Левинштейна, в котором он в резкой и, по мнению многих, оскорбительной форме высказался против службы женщин в ЦАХАЛе. В ответ на требование отставки раввина Левинштейна глава "Байт Иегуди" Нафтали Беннет призвал министра обороны "перестать манипулировать, используя армию и солдат в политических целях".

На заседании кабинета министров, состоявшемся 16 марта, Нафтали Беннет подверг резкой критике нейтральную позицию, занятую премьер-министром. "Вы покинули религиозный сионизм на произвол судьбы и не оказываете никакой поддержки одному из наиболее блистательных общественных проектов, чей вклад в безопасность государства невозможно переоценить", - сказал Беннет. Он потребовал провести обсуждение конфликта, однако Нетаниягу наложил вето, так как на заседании правительства не присутствовал министр обороны.