16 марта 2017 г.
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В Израиле

В коалиции достигнут компромисс по вопросу о корпорации Гостелерадио

время публикации: 14:33 | последнее обновление: 14:47 блог версия для печати фото
Заседание кабинета министров в Иерусалиме. 16 марта 2017 года
Арье Дери в Кнессете. 16 марта 2017 года
Моше Кахлон

В четверг, 16 марта, состоялось заседание глав коалиционных фракций, на котором было достигнуто соглашение, позволяющее разрешить кризис, связанный с началом работы корпорации Гостелерадио.

Согласно достигнутым договоренностям, корпорация начнет свою работу 30 апреля, как это и записано в законе. Одновременно было принято решение, что после возвращения Кнессета с каникул начнется процесс утверждения законопроекта о создании структуры, контролирующей деятельность СМИ.

Соглашение было выработано в ходе контактов между Йоавом Горовицем главой канцелярии премьер-министра и представителями партии "Кулану" при посредничестве министра внутренних дел Арье Дери.

Источник в руководстве коалицией сообщил, что все депутаты от коалиционных фракций проголосуют за законопроект в его изначальной редакции. Это сообщение поступило на фоне публикаций, согласно которым в закон будут внесены изменения.

Несмотря на разрешение этого вопроса, кризис в коалиции далек от завершения. В настоящий момент главным очагом напряженности является конфликт между министром просвещения Нафтали Беннетом и министром обороны Авигдором Либерманом.

Как сообщалось ранее, глава оборонного ведомства пригрозил лишить финансирования предармейскую подготовительную школу в поселении Эли, если ее руководитель раввин Игаль Левинштейн не подаст в отставку. Поводом к этому стало выступление раввина Левинштейна, в котором он в резкой и, по мнению многих, оскорбительной форме высказался против службы женщин в ЦАХАЛе. В ответ на требование отставки раввина Левинштейна глава "Байт Иегуди" Нафтали Беннет призвал министра обороны "перестать манипулировать, используя армию и солдат в политических целях".

На заседании кабинета министров, состоявшемся 16 марта, Нафтали Беннет подверг резкой критике нейтральную позицию, занятую премьер-министром. "Вы покинули религиозный сионизм на произвол судьбы и не оказываете никакой поддержки одному из наиболее блистательных общественных проектов, чей вклад в безопасность государства невозможно переоценить", - сказал Беннет. Он потребовал провести обсуждение конфликта, однако Нетаниягу наложил вето, так как на заседании правительства не присутствовал министр обороны.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 марта 2017 г.
Коалиция в кризисе: Кахлон против Нетаниягу, Беннет против Либермана







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Четверг, 16 марта 2017 г.
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