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В Израиле

"Палестинский национальный фонд" объявлен в Израиле террористической организацией

время публикации: 18:19 | последнее обновление: 18:36 блог версия для печати фото
Министр обороны Авигдор Либерман
"Палестинский национальный фонд" объявлен в Израиле террористической организацией
"Палестинский национальный фонд" объявлен в Израиле террористической организацией

В четверг, 16 марта, министр обороны Израиля Авигдор Либерман, пользуясь имеющимися у него полномочиями, объявил "Палестинский национальный фонд" террористической организацией.

В комментариях пресс-службы оборонного ведомства указывается, что причиной этого решения стала деятельность фонда по поддержанию лиц, причастных к террористической деятельности против Израиля.

В сообщении отмечается, фонд ежемесячно переводит десятки миллионов шекелей заключенным, отбывающим наказание в израильских тюрьмах за террористическую деятельность, а также членам их семей. Согласно имеющейся у Израиля информации, суммы выплат семьям террористов зависят от тяжести совершенного ими преступления. Так сумма выплаты существенно увеличивается, если террорист приговорен к более чем пяти годам заключения.

Кроме того, фонд оказывает материальную помощь семьям погибших или раненых во время осуществления террористических нападений на израильских граждан.

В сообщении пресс-службы говорится, что "Палестинский национальный фонд" играет значительную роль в поддержке палестинских террористических организаций, и служит каналом для их финансирования.

Во главе фонда стоит Рамзи Юсеф Хури, занимающий руководящий пост в Организации освобождения Палестины, а также приближенный к руководству Палестинской автономии.

Объявления организации вне закона означает, что создание филиалов этой организации в Израиле, сбор средств, вербовка новых членов или членство в этой организации преследуется законом.

Кроме того, министерство обороны и другие властные структуры предпримут шаги для ареста и конфискации имущества, а также денежных средств организации.

На сайте министерства обороны указывается, что министр обороны обладает полномочиями объявить ту или иную организацию или движение вне закона.

Антитеррористическое законодательство, принятое в Израиле в 1948 году, предусматривает за членство в террористической организации наказание в виде лишения свободы от трех до двадцати лет.



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