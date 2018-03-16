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"Можжевеловая кобра 2018": ЦАХАЛ отрабатывал сценарий вмешательства России

время публикации: 12:06 | последнее обновление: 12:57 блог версия для печати фото
Министр обороны Авигдор Либерман во время учений "Можжевеловая кобра". 14 марта 2018 года
Министр обороны Авигдор Либерман во время учений "Можжевеловая кобра". 14 марта 2018 года
Министр обороны Авигдор Либерман во время учений "Можжевеловая кобра". 14 марта 2018 года

15 марта завершились масштабные американо-израильские армейские учения "Можжевеловая кобра 2018" (Juniper Cobra), проводимые совместно с Европейским командованием вооруженных сил США (USUCOM). Учения проходили в течение 12 дней. Но и после их завершения, до конца марта в различных районах Израиля продолжатся совместные тренировки подразделений ЦАХАЛа и американской армии.

Заявленная цель учений Juniper Cobra 2018 звучала так: "Укрепление сотрудничества и координации между военными двух стран и расширение возможностей воздушной обороны". В учениях принимали участие около 2500 военнослужащих США и около 2000 израильских военнослужащих. Кроме того, американские и израильские военные провели особые учения командного состава.

В ходе учений ""Можжевеловая кобра" в этом году была смоделирована ситуация, при которой Израиль вынужден вести войну на несколько фронтов, отражая и предотвращая ракетные атаки с севера и с юга. При этом, как пишет газета "Гаарец" (автор Янив Кубович), учитывался и сценарий, при котором Россия пытается воспрепятствовать действиям ЦАХАЛа в Сирии.

Один из высокопоставленных офицеров ЦАХАЛа сообщил редакции "Гаарец", что рассматривались и сценарии, когда с российскими военными, как и прежде, удается координировать действия в Сирии, и сценарии, когда Россия противостоит попыткам ЦАХАЛа наносить удары по целям в Сирии. Особо подчеркивается, что такого рода сценарии отрабатывались исключительно на уровне штабов и командного состава, реальные воинские подразделения в таких учениях не участвовали.

Учебные сценарии предусматривали возможность боевых действий с множеством погибших в Израиле. Моделировались действия военных в случаях проникновения террористов "Хизбаллы" в израильские города и масштабных кибератак.

В рамках учений ЦАХАЛ впервые задействовал систему противоракетной обороны "Праща Давида" ("Кела Давид") производства израильского государственного оборонного концерна "Рафаэль".

В предыдущих учениях Juniper Cobra в 2016 году принимали участие более 1.700 американских военнослужащих. Тогда в ходе учений отрабатывались совместные действия по отражению ракетных ударов по израильской территории.

Совместные учения подразделений ПРО Израиля и США проводятся каждые два года. После первых учений, которые состоялись в 2001 году, они отменялись лишь однажды – в 2012 году на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном.

В ноябре 2017-го в Негеве проводились международные учения военно-воздушных сил "Дегель Кахоль" ("Голубой флаг", Blue Flag). Это были крупнейшие в истории страны международные учения ВВС. Помимо Израиля, в них принимали участие боевые самолеты и наземный персонал семи государств – США, Греции, Италии, Польши, Германии, Франции и Индии. Последние три страны прислали своих пилотов на израильские учения впервые.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 марта 2018 г.
Министр обороны посетил совместные американо-израильские учения
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 марта 2018 г.
В ходе армейских учений "Можжевеловая кобра" задействована система ПРО "Праща Давида"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 марта 2018 г.
В Израиль прибыл командующий Европейским командованием вооруженных сил США
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 марта 2018 г.
В Хайфский порт прибывает американский десантный корабль Iwo Jima
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 марта 2018 г.
В Израиле начались армейские учения "Можжевеловая кобра 2018"







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