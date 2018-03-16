"Можжевеловая кобра 2018": ЦАХАЛ отрабатывал сценарий вмешательства России

15 марта завершились масштабные американо-израильские армейские учения "Можжевеловая кобра 2018" (Juniper Cobra), проводимые совместно с Европейским командованием вооруженных сил США (USUCOM). Учения проходили в течение 12 дней. Но и после их завершения, до конца марта в различных районах Израиля продолжатся совместные тренировки подразделений ЦАХАЛа и американской армии.

Заявленная цель учений Juniper Cobra 2018 звучала так: "Укрепление сотрудничества и координации между военными двух стран и расширение возможностей воздушной обороны". В учениях принимали участие около 2500 военнослужащих США и около 2000 израильских военнослужащих. Кроме того, американские и израильские военные провели особые учения командного состава.

В ходе учений ""Можжевеловая кобра" в этом году была смоделирована ситуация, при которой Израиль вынужден вести войну на несколько фронтов, отражая и предотвращая ракетные атаки с севера и с юга. При этом, как пишет газета "Гаарец" (автор Янив Кубович), учитывался и сценарий, при котором Россия пытается воспрепятствовать действиям ЦАХАЛа в Сирии.

Один из высокопоставленных офицеров ЦАХАЛа сообщил редакции "Гаарец", что рассматривались и сценарии, когда с российскими военными, как и прежде, удается координировать действия в Сирии, и сценарии, когда Россия противостоит попыткам ЦАХАЛа наносить удары по целям в Сирии. Особо подчеркивается, что такого рода сценарии отрабатывались исключительно на уровне штабов и командного состава, реальные воинские подразделения в таких учениях не участвовали.

Учебные сценарии предусматривали возможность боевых действий с множеством погибших в Израиле. Моделировались действия военных в случаях проникновения террористов "Хизбаллы" в израильские города и масштабных кибератак.

В рамках учений ЦАХАЛ впервые задействовал систему противоракетной обороны "Праща Давида" ("Кела Давид") производства израильского государственного оборонного концерна "Рафаэль".

В предыдущих учениях Juniper Cobra в 2016 году принимали участие более 1.700 американских военнослужащих. Тогда в ходе учений отрабатывались совместные действия по отражению ракетных ударов по израильской территории.

Совместные учения подразделений ПРО Израиля и США проводятся каждые два года. После первых учений, которые состоялись в 2001 году, они отменялись лишь однажды – в 2012 году на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном.

В ноябре 2017-го в Негеве проводились международные учения военно-воздушных сил "Дегель Кахоль" ("Голубой флаг", Blue Flag). Это были крупнейшие в истории страны международные учения ВВС. Помимо Израиля, в них принимали участие боевые самолеты и наземный персонал семи государств – США, Греции, Италии, Польши, Германии, Франции и Индии. Последние три страны прислали своих пилотов на израильские учения впервые.





