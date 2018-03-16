Подозрение на автомобильный теракт в Самарии. Два человека погибли

В пятницу, 16 марта, около 16:30, на шоссе 585, около поселка Рейхан (Самария), автомобиль с палестинскими номерными знаками совершил наезд на нескольких человек.

К моменту прибытия машин "скорой помощи" двое пострадавших находились в критическом состоянии. Вскоре, несмотря на все усилия медиков, проводивших необходимые реанимационные мероприятия, они скончались.

Еще двое пострадавших находятся в состоянии от среднего до тяжелого. Они были доставлены вертолетом в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Водитель автомобиля с палестинскими номерными знаками задержан. Он получил незначительные травмы и доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере. Палестинское агентство "Маан" сообщает, что на место прибыла машина службы скорой помощи "Красный полумесяц", но ее бригаде не позволили увезти водителя транспортного средства, совершившего наезд.

Службы безопасности выясняют обстоятельства происшествия. Пока не ясно, идет ли речь о теракте или о ДТП.

Информация уточняется.





