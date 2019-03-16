Туристические маршруты закрыты из-за дождей; на Хермоне - снегопад

В субботу, 16 марта, Управление природы и парков Израиля объявило, что заповедная зона Эйн Геди на побережье Мертвого моря будет закрыта для посетителей в течение сегодняшнего дня.

В связи с угрозой наводнения закрыты туристические маршруты вдоль русла ручья Аругот. Маршрут вдоль русла ручья Давида открыт только до первого водопада.

Также из-за непогоды и угрозы наводнений останутся закрытыми для туристов маршруты в районе ручьев Дарга, Ог, Прат и Кумран, а также все маршруты снеплинга в Иудейской пустыне.

Территория горного курорта Хермона закрыта для посетителей из-за сильного снегопада. Администрация курорта напоминает, что трассы и объекты, находящиеся на его территории, могут открываться или закрываться в соответствии с погодными условиями.

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 16 марта, температура воздуха опустится и будет ниже среднесезонной. Сильный ветер. Дожди от севера страны до Северного Негева, местами грозы. На горе Хермон снегопад. На юге - пыльная буря. В руслах на востоке и юге возможны затопления и селевые потоки.





