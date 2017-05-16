Северное крыло "Исламского движения" готовило теракты в Израиле

Во вторник, 16 мая, была разрешена к публикации информация о том, что благодаря совместным действиям Общей службы безопасности (ШАБАК) и полиции была предотвращена серия терактов, которые готовили члены террористической ячейки, связанной с Северным крылом "Исламского движения".

По данным следствия, теракты готовились в качестве мести за то, что Северное крыло "Исламского движения" было объявлено в Израиле вне закона. Целью нападений должны были стать израильские военнослужащие.

Радиостанция "Решет Бет" сообщила, что прокуратура Южного округа передала в суд обвинительные заключения против двух членов террористической ячейки.

По информации сайта 0404.co.il, двое членов ячейки, Махмуд Мацри и Абдалла Абу Аиш, были задержаны службами безопасности в декабре 2016 года. В ходе следственных мероприятий стало известно об их связи с еще одним гражданином Израиля, членом молодежной исламистской организации Махмудом Луиси, который в тот момент находится в Турции. В марте 2017 года Луиси был задержан в аэропорту Бен-Гурион, сразу по возвращении в Израиль.

Задержание Луиси привело к возобновлению расследования в отношении Фараса Аль-Умри, отвечавшего в Северном крыле за работу отдела безопасности, а также за деятельность общественной организации по оказанию помощи заключенным (деятельность этой организации также была признана в Израиле незаконной).

По материалам следствия, в ноябре 2015 года Мацри и Луиси приехали в Умм эль-Фахм, где была установлена "траурная палатка" по случаю объявления вне закона Северного крыла. Мацри и Луиси, а затем к ним присоединился и Абдалла Абу Аиш, изъявили готовность "отомстить" Израилю за "неверную оценку деятельности" Северного крыла.

По данным следствия, Абу Аиш занимался поиском подходящего места для нападения на военнослужащих ЦАХАЛа в Негеве, также ему было поручено найти автомобиль для осуществления теракта.

В 2016 году Фарас Аль-Умри передал членам ячейки автоматы кустарного производства. Им также доставили и передали в Беэр-Шеве электронные пульты управления, которые используются террористами для дистанционного приведения в действие взрывного устройства.

Северное крыло "Исламского движения" было объявлено вне закона в начале ноябре 2015 года. Решение принималось узким кабинетом по вопросам безопасности. По словам главы правительства Биньямина Нетаниягу, этому предшествовали длительные консультации с представителями оборонных и юридических структур. Решение было поддержано Йегудой Вайнштейном, занимавшим в тот период пост юридического советника. В представленном им документе говорилось, что "Исламское движение" может быть объявлено вне закона в связи с действиями лидеров организации, включая шейха Раэда Салаха, а также подстрекательствами против Израиля.