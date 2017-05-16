Супруги подозреваются в том, что убили соседа, расчленили тело и закопали в парке

Пресс-служба полиции Иерусалимского округа сообщила о раскрытии дела об исчезновении 59-летнего жителя иерусалимского района Армон а-Нацив. По подозрению в убийстве задержаны соседи мужчины. Суд продлил срок задержания 44-летних супругов до 24 мая, а также снял запрет на публикацию подробностей расследования этого дела.

Пресс-служба полиции сообщила, что расследование было начато 13 мая после звонка подростков в службу срочного вызова полиции "мокед-100". Подростки утверждали, что под утро, когда они возвращались домой с прогулки, они столкнулись в парке с соседями. Супруги везли на тележке нечто тяжелое, спрятанное в черный мешок для мусора. На место происшествия были отправлены патрульные, которые ориентировались на описание, полученное от подростков.

Спустя несколько часов в полицию позвонил близкий друг убитого. Он сообщил, что в течение нескольких дней не мог дозвониться до приятеля, а когда пришел его проведать, обнаружил, что дверь в квартиру не заперта, а самого друга нет дома.

В комментариях пресс-службы полиции указывается, что уже на этом этапе расследования стало понятно, что между двумя звонками в "мокед-100" существует связь. Расследование дела было поручено Центральному следственному отделу (ЯМАР). В рамках расследования был проведен обыск у соседей пропавшего мужчина. В квартире подозреваемых были обнаружены орудия убийства, а также инструменты, которые, по всей видимости, использовались для расчленения тела.

Одновременно с этим продолжились поиски тела. В парке, недалеко от дома подозреваемых, был обнаружен огороженный участок, запирающийся на замок. На территории этого участка были обнаружены части расчлененного тела.

В следственных органах полагают, что убийство было умышленным и оно было совершенно на почве многолетнего конфликта между соседями.





