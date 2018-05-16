ЦАХАЛ: восьмимесячная девочка в Газе умерла от порока сердца, ХАМАС заплатил за инсценировку

Начальник отдела пресс-службы ЦАХАЛа по связям с арабскими СМИ майор Авихай Эдри обвинил ХАМАС в использовании в целях пропаганды смерти восьмимесячной Лайлы Ануар аль-Гандур, пишет сайт 20il.

Министерство здравоохранения Газы утверждало, что ребенок умер в результате отравления газом, который применяли израильские военные на границе 14 мая во время разгона участников "марша возвращения".

Однако в ЦАХАЛе, ссылаясь на информацию, предоставленную Рафаэлем Хаюном, заявляют, что Лайла родилась с пороком сердца и находилась в терминальном состоянии. Из сообщения неясно, носили ли родственники умирающего ребенка 14 мая к границе Газы, где проходил "марш возвращения".

Ранее в твиттере Авихая Эдри на арабском языке было указано, что ЦАХАЛ располагает несколькими свидетельствами, позволяющими усомниться в том, что девочка умерла от отравления газом.

По сведениям военных, родители Лайлы хотели получить деньги от ХАМАСа, рассчитывая на компенсацию в размере 3000 долларов за смерть ребенка. Но ХАМАС поставил условие: деньги будут выплачены, если история "гибели" Лайлы попадет в мировые СМИ. Семье аль-Гандур удалось этого добиться: фотографии погибшей девочки были опубликованы многими зарубежными телеканалами, агентствами, сайтами и газетами.

Пресс-служба ЦАХАЛа в ответ на запрос NEWSru.co.il не объяснила, почему сведения об истинной причине смерти Лайлы аль-Гандур были опубликованы только в твиттере Эдри на арабском языке, доведены до редакций арабских СМИ, но не были преданы широкой огласке на английском и других языках.

Отметим, что министерство здравоохранения Газы продолжает настаивать на версии гибели Лайлы от отравления газом. Ранее пресс-секретарь этого ведомства, контролируемого ХАМАСом, Ашраф аль-Кидра объявил, что восьмимесячная Лайла Ануар аль-Гандур скончалась в больнице в ночь на 15 мая. В его заявлении утверждалось, что семья аль-Гандур вместе с маленьким ребенком пошла на демонстрацию к границе сектора восточнее города Газа, где оказалась в зоне поражения слезоточивым или иным газом, для маленького ребенка это отравление стало смертельным.

По состоянию на 16 мая, министерство здравоохранения и министерство внутренних дел Газы, контролируемые ХАМАСом, заявляют о 63 погибших и примерно 3000 раненых в ходе "марша возвращения" 14-15 мая. ХАМАС подчеркивает: речь идет о небывалом числе жертв в ходе "мирной демонстрации" за последние 70 лет, после "дня катастрофы" ("день накбы", день образования государства Израиль). ХАМАС заявляет, что все погибшие были "гражданскими лицами", отмечая, что среди погибших восемь детей и одна женщина.

Минздрав Газы сообщает, что помощь потребовалась примерно более чем 3000 раненым. К раненым при этом относят не только тех, кто получил пулевые или осколочные ранения, но и тех, кто пострадал в результате отравления дымом или слезоточивым газом.

В общей сложности, после начала "маршей" 30 марта были убиты более 110 участников такого рода акций, около 12000 были травмированы (в основном, речь идет об отравлениях дымом и поражениях слезоточивым газом). Подавляющее большинство погибших были молодыми мужчинами, многие из них являлись боевиками террористических группировок.

По сведениям ШАБАКа и ЦАХАЛа, не менее 23 погибших 14 мая были боевиками ХАМАСа или "Исламского джихада". МВД Газы, контролируемое ХАМАСом, сообщало о десяти своих служащих, погибших в день "великого шествия".





