Танки ЦАХАЛа нанесли удар по позиции ХАМАС в ответ на обстрел военнослужащих из Газы

В среду, 16 мая, около 16:00 из сектора Газы были обстреляны израильские военнослужащие. В результате этой атаки никто из военнослужащих не был ранен.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ответ на обстрел из танков нанесен удар по позиции ХАМАС на севере сектора Газы.

В арабских социальных сетях вместе с фотографиями подготовки к Рамадану пользователи публикуют фотографии тяжелой военной техники на границе с Газой, в районе Бейт-Хануна.

Следом за указанным инцидентом последовал новый обстрел из Газы. Боевики выпустили несколько пулеметных очередей в сторону израильской территории. Радиостанция "Кан Бет" передала, что в результате обстрела был причинен незначительный ущерб жилому строению в городе Сдероте. По данным 10-го канала, на стенах дома были обнаружены следы от пяти пуль. В результате обстрела никто из жителей города не был ранен.

Пресс-служба ЦАХАЛа передала, что израильская территория была обстреляна из тяжелого стрелкового оружия. Армия обороны Израиля со всей серьезностью относится к этому инциденту и возлагает ответственность на террористическую организацию ХАМАС, которая контролирует сектор Газы. В секторе Газе прошел брифинг для представителей палестинских и европейских СМИ. Член политбюро ХАМАС Салах аль-Бардуил сообщил журналистам, что из 63 участников "марша возвращения", погибших на границе с сектором Газы, 50 были членами террористической организации.

Около 10:00 пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об еще одном инциденте на границе с сектором Газы. Согласно этому сообщению, боевики обстреляли военнослужащих на южном участке границы. В ответ танки ЦАХАЛа наносят удары по целям ХАМАС. Радиостанция "Кан Бет" передала, что был причинен ущерб армейскому автомобилю. Но никто из солдат не пострадал.

Утром 16 мая министр обороны Авигдор Либерман посетил дивизию Газы, где провел совещание с начальником генерального штаба Гади Айзенкотом, командующим южного округа Эялем Замиром и командиром дивизии Йегудой Фуксом.

"Руководство ХАМАС – это компания каннибалов, которая относится и к своим детям как к виду оружия. У них есть ракеты, личное оружие, но они и взрослых, и детей превратили в оружие. Они стремятся добиться снятия блокады, но не для того, чтобы строить что-то или говорить о сосуществовании. Им это нужно для этого, чтобы доставлять контрабандой оружие и создавать в Газе модель "Хизбалла" плюс", - заявил министр обороны.

Он добавил, что ХАМАСу был нанесен тяжелый удар, однако речь не идет о завершении беспорядков на границе. "Ни у кого не должно быть иллюзий, они продолжат попытки спровоцировать столкновения. В ближайшие недели до 5 июня мы увидим эти сцены вновь и вновь, в том числе по пятницам и субботам. Но сейчас они получили очень серьезный удар, и это вынудило их вернуться в свои конуры", - добавил глава оборонного ведомства.