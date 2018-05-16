18+
16 мая 2018 г.
последняя новость: 12:20
Наша сила в Трампе
Иран: Россия пытается извлечь выгоду
Почему мы чествуем Эльора Азарию?
Евреи вынуждены страдать
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:12 В Иерусалиме совершено вооруженное нападение, ранен мужчина
11:35 В Иерусалиме состоялась церемония открытия посольства Гватемалы
11:29 Представители Неты Барзилай не комментируют ее отказ от поездки в Москву
10:50 ХАМАС не пропустил в Газу грузовики с реанимационным медицинским оборудованием
10:38 ЦАХАЛ: восьмимесячная девочка в Газе умерла от порока сердца, ХАМАС заплатил за инсценировку
10:03 Депутаты Шмули и Охана представят законопроекты о признании геноцида армян
09:01 Задержаны подозреваемые в убийстве бывшей жены криминального авторитета
08:41 В сторону автомобиля депутата Оханы брошена бутылка с воспламеняющейся смесью
08:10 Центр "Шорашим" помог сотням израильтян заключить брак в раввинате
07:46 Стрельба в Умм эль-Фахме: один убитый, один раненый
Загрузка...
В Израиле

Израиль выдворил генконсула Турции в Иерусалиме, Турция - израильского генконсула в Стамбуле

время публикации: 07:16 | последнее обновление: 07:57 блог версия для печати фото
Израиль выдворил генконсула Турции в Иерусалиме, Турция - израильского генконсула в Стамбуле
Эйтан Наэ
На границе сектора Газы, 14 мая 2018 года

Вечером во вторник, 15 мая, министерство иностранных дел Израиля потребовало от генерального консула Турции в Иерусалиме Хюсню Гюркан Тюркоглу покинуть территорию страны.

Данный шаг стал реакцией на решение Турции отозвать своего посла из Израиля и выдворить посла Израиля в Анкаре Эйтана Наэ, объявив его персоной нон-грата.

Вскоре после этого Турция объявила о выдворении генерального консула Израиля в Стамбуле Йоси Леви-Сафри.

Напомним, что в декабре 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что генеральный консул Турции в Иерусалиме назначен исполняющим обязанности посла в Палестине.

Как сообщалось ранее, 15 мая власти Турции потребовали от посла Израиля Эйтана Наэ немедленно покинуть страну, объявив его персоной нон-грата "в связи с бойней, устроенной Израилем в секторе Газы".

Незадолго до того Турция объявила об отзыве для консультаций послов в Израиле и в США. Поводом к этому шагу стал перенос посольства США в Иерусалим, а также столкновения на границе с Газой.

В Турции в связи с гибелью в Газе десятков участников "марша возвращения" объявлен трехдневный траур.

По инициативе Анкары созван чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества, на котором обсудят ситуацию в Газе и действия Израиля.

Вечером 14 мая здание израильского посольства в Анкаре оказалось в окружении толпы, выкрикивавшей антиизраильские лозунги. Находящийся в Лондоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль "государством террора" и пообещал продолжать поддерживать "палестинских братьев".

В ответ на это заявление премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отметил, что Эрдоган должен очень хорошо разбираться в терроре и убийствах, ведь он является лучшим другом террористов ХАМАСа.

Напомним, что в прошлый раз Турция выдворила посла Израиля 1 сентября 2011 года после публикации отчета Палмера по поводу перехвата судна "Мави Мармара".

О восстановлении дипломатических отношений до прежнего уровня было объявлено только в 2013 году под давлением президента США Барака Обамы, однако посол Израиля вернулся в Анкару только летом 2016 года.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 мая 2018 г.
Турция выдворила посла Израиля, объявив его персоной нон-грата
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 мая 2018 г.
Турция отзывает послов из Израиля и США
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 декабря 2017 г.
Эрдоган объявил консула Турции в Иерусалиме послом в Палестине







  Rating@Mail.ru  
Среда, 16 мая 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018