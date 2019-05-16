НДИ заявляет о поддержке нескольких предложений коалиции

В четверг, 16 мая, источники в партии "Наш дом Израиль" сообщили о решении поддержать два предложения "Ликуда", чтобы продемонстрировать готовность к диалогу в рамках коалиционных переговоров. Речь идет об увеличении числа министров в правительстве и так называемом "норвежском законе", позволяющем депутатам выходить из парламента в случае получения министерского поста.

Источник в НДИ также сообщил редакции NEWSru.co.il о готовности этой партии поддержать кандидатуру государственного контролера, которая будет предложена "Ликудом".

В то же время, в НДИ подчеркивают, что пять требований по присоединению к коалиции, названных Авигдором Либерманом 28 апреля в интервью NEWSru.co.il, остаются неизменными, и в принципиальных вопросах партия на уступки не готова.

Эти пять требований НДИ звучат так: 1. Пенсионная реформа, в рамках которой каждый минимальная пенсия каждого израильтянина будет составлять 70% от минимальной заработной платы. 2. Принятие закона, запрещающего проверки ДНК для установления еврейства, браков, разводов и т.д. 3. Передача НДИ руководства комиссией Кнессета по внутренним делам. 4. Свобода при голосовании по вопросам религии и государства. 5. Утверждение закона о призыве в его нынешней редакции.

Ранее Либерман заявлял, что без удовлетворения "абсолютного большинства" этих требований НДИ не присоединится к коалиции.

Напомним также, что в интервью NEWSru.co.il Авигдор Либерман говорил, что в случае принятия "норвежского закона" он выйдет из состава депутатов Кнессета, если займет министерский пост (именно так он поступил в Кнессете 20-го созыва).





