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NEWSru.co.il :: В Израиле16 мая 2020 г., 20:49

В Израиле на фоне необычной жары за день вспыхнули не менее 10 пожаров

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На фоне необычной жары за день вспыхнули не менее 10 пожаров На фоне необычной жары за день вспыхнули не менее 10 пожаров На фоне необычной жары за день вспыхнули не менее 10 пожаров

В субботу, 16 мая, из-за необычно сухой и жаркой погоды, установившейся на всей территории Израиля, в разных районах страны вспыхнули пожары. В тушении огня участвовали десятки пожарных расчетов при содействии пожарной эскадрильи израильской полиции.

Были зафиксированы не менее 10 пожаров. Около 09:00 в лесу А-Наси, расположенным между поселком Цлафон и кибуцем Цора, севернее Бейт-Шемеша, начался пожар. Бойцы МАГАВ эвакуировали жителей домов, расположенных в непосредственной близости к пожару. К 12:00 пожарным удалось взять огонь под контроль и предотвратить его распространение.

Около 16:00 в поселке Бейт-Узиэль вспыхнул сухой кустарник. На место прибыли четыре пожарных расчета. Для тушения пожара прибыли четыре пожарных расчета, сумевшие предотвратить распространения огня на расположенные поблизости теплицы и складские помещения.

Во второй половине дня произошло возгорание на первом этаже одного из жилых зданий на улице А-Ацмаут в Хайфе. Все жильцы дома были эвакуированы.

Примерно в 18:00 пожар начался на верхнем этаже гостиницы "Кармель" в Нетании. О пострадавших не сообщается.

В районе Рамат а-Шарона, где огонь вспыхнул недалеко от территории предприятий оборонной промышленности, пожар был потушен полицейским вертолетом. Всего в тушении пожаров, вместе с пожарной авиацией, принимали участие 10 самолетов и три вертолета пожарной эскадрильи полиции.

Пожарная служба Израиля и полиция приведены в состояние повышенной готовности.

По данным метеорологов, жаркая погода, возникшая на фоне устойчивого пустынного ветра (шарав) продлится, как минимум, неделю. Метеорологическое бюро Израиля прогнозирует, что незначительный спад жары ожидается только в пятницу, 22 мая. Когда температура опустится до среднесезонной, пока неизвестно.

Напомним, что в прошлом году, 23 мая, при схожих погодных условиях лесные пожары привели к почти полному уничтожению поселка Мево Модиим, расположенного к северу от Модиина. Был причинен значительный ущерб поселкам Гимзо и Харель. Но тогда такая жаркая погода продержалась несколько дней, а не неделю.

Столь продолжительный шарав – редкое погодное явление. Такой погоды во второй половине мая в Израиле не наблюдалось несколько десятилетий.

Более подробные рекомендации медиков

Минздрав просит израильтян ответственно отнестись к своему здоровью, избегать длительного пребывания на солнце, физической активности, не забывать пить воду и, по возможности, находиться в кондиционированных помещениях. В рекомендациях минздрава указывается, что им, в первую очередь, должны следовать пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания.

О правилах поведения в жару также напоминают парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом". Первым и самым главным правилом, с точки зрения парамедиков, является поддержание водного баланса организма. Израильтянам рекомендуется выпивать не менее трех литров жидкости в день, отдавая предпочтение обычной воде, холодным, а не горячим напиткам. На улице следует избегать нахождения на открытом солнце, чаще отдыхать в тени или кондиционируемых торговых центрах. Следует одеваться по сезону, пользоваться солнцезащитным кремом и носить головные уборы. Особенно важно соблюдать эти правила, собирая на улицу детей.

Парамедики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и даже смерти малыша.

Рекомендовано пользоваться солнцезащитным кремом с высокой степенью защиты. Не следует находиться на солнце долгое время, особенно после полудня.

Лицам, работа которых связана с длительным пребыванием на открытом воздухе, рекомендуется чаще отдыхать в тени или кондиционированном помещении, больше пить.

Парамедики категорически не рекомендуют заниматься спортом на открытом воздухе в дневные часы. Тренировки рекомендуется перенести на раннее утро или поздний вечер, снизить физическую нагрузку и при этом не забывать пить.

При признаках обезвоживания, таких, как головные боли, головокружение и слабость, необходимо прекратить любую физическую активность, перейти в тень или кондиционированное помещение, больше пить. И не выходить на солнце до тех пор, пока не исчезнут симптомы обезвоживания.

В случае теплового удара, который может проявляться в виде обморока, необходимо вызвать "скорую" по телефону 101. За нашими публикациями можно следить в следующих социальных сетях и мессенджерах (указана активная ссылка на страницу):

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Шарав в Израиле: очень жаркая погода в течение недели

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