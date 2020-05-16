В Израиле на фоне необычной жары за день вспыхнули не менее 10 пожаров

В субботу, 16 мая, из-за необычно сухой и жаркой погоды, установившейся на всей территории Израиля, в разных районах страны вспыхнули пожары. В тушении огня участвовали десятки пожарных расчетов при содействии пожарной эскадрильи израильской полиции.

Были зафиксированы не менее 10 пожаров. Около 09:00 в лесу А-Наси, расположенным между поселком Цлафон и кибуцем Цора, севернее Бейт-Шемеша, начался пожар. Бойцы МАГАВ эвакуировали жителей домов, расположенных в непосредственной близости к пожару. К 12:00 пожарным удалось взять огонь под контроль и предотвратить его распространение.

Около 16:00 в поселке Бейт-Узиэль вспыхнул сухой кустарник. На место прибыли четыре пожарных расчета. Для тушения пожара прибыли четыре пожарных расчета, сумевшие предотвратить распространения огня на расположенные поблизости теплицы и складские помещения.

Во второй половине дня произошло возгорание на первом этаже одного из жилых зданий на улице А-Ацмаут в Хайфе. Все жильцы дома были эвакуированы.

Примерно в 18:00 пожар начался на верхнем этаже гостиницы "Кармель" в Нетании. О пострадавших не сообщается.

В районе Рамат а-Шарона, где огонь вспыхнул недалеко от территории предприятий оборонной промышленности, пожар был потушен полицейским вертолетом. Всего в тушении пожаров, вместе с пожарной авиацией, принимали участие 10 самолетов и три вертолета пожарной эскадрильи полиции.

Пожарная служба Израиля и полиция приведены в состояние повышенной готовности.

По данным метеорологов, жаркая погода, возникшая на фоне устойчивого пустынного ветра (шарав) продлится, как минимум, неделю. Метеорологическое бюро Израиля прогнозирует, что незначительный спад жары ожидается только в пятницу, 22 мая. Когда температура опустится до среднесезонной, пока неизвестно.

Напомним, что в прошлом году, 23 мая, при схожих погодных условиях лесные пожары привели к почти полному уничтожению поселка Мево Модиим, расположенного к северу от Модиина. Был причинен значительный ущерб поселкам Гимзо и Харель. Но тогда такая жаркая погода продержалась несколько дней, а не неделю.

Столь продолжительный шарав – редкое погодное явление. Такой погоды во второй половине мая в Израиле не наблюдалось несколько десятилетий.

Более подробные рекомендации медиков

Минздрав просит израильтян ответственно отнестись к своему здоровью, избегать длительного пребывания на солнце, физической активности, не забывать пить воду и, по возможности, находиться в кондиционированных помещениях. В рекомендациях минздрава указывается, что им, в первую очередь, должны следовать пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания.

О правилах поведения в жару также напоминают парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом". Первым и самым главным правилом, с точки зрения парамедиков, является поддержание водного баланса организма. Израильтянам рекомендуется выпивать не менее трех литров жидкости в день, отдавая предпочтение обычной воде, холодным, а не горячим напиткам. На улице следует избегать нахождения на открытом солнце, чаще отдыхать в тени или кондиционируемых торговых центрах. Следует одеваться по сезону, пользоваться солнцезащитным кремом и носить головные уборы. Особенно важно соблюдать эти правила, собирая на улицу детей.

Парамедики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и даже смерти малыша.

Рекомендовано пользоваться солнцезащитным кремом с высокой степенью защиты. Не следует находиться на солнце долгое время, особенно после полудня.

Лицам, работа которых связана с длительным пребыванием на открытом воздухе, рекомендуется чаще отдыхать в тени или кондиционированном помещении, больше пить.

Парамедики категорически не рекомендуют заниматься спортом на открытом воздухе в дневные часы. Тренировки рекомендуется перенести на раннее утро или поздний вечер, снизить физическую нагрузку и при этом не забывать пить.

При признаках обезвоживания, таких, как головные боли, головокружение и слабость, необходимо прекратить любую физическую активность, перейти в тень или кондиционированное помещение, больше пить. И не выходить на солнце до тех пор, пока не исчезнут симптомы обезвоживания.

В случае теплового удара, который может проявляться в виде обморока, необходимо вызвать "скорую" по телефону 101. За нашими публикациями можно следить в следующих социальных сетях и мессенджерах (указана активная ссылка на страницу):

FACEBOOK TELEGRAM TWITTER ВКОНТАКТЕ ОДНОКЛАССНИКИ

Подписывайтесь на наши новости. Мы признательны вам за внимание и доверие.