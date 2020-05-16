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NEWSru.co.il :: В Израиле16 мая 2020 г., 21:36

Инцидент в Рамат-Гане: мужчина задушил свою подругу и ударил ножом мать

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Инцидент в Рамат-Гане: мужчина задушил свою подругу и ударил ножом ее мать Инцидент в Рамат-Гане: мужчина задушил свою подругу и ударил ножом ее мать

В субботу, 16 мая, вечером, в Рамат-Гане, на улице Автальон, была найдена мертвой 21-летняя молодая женщина. Вскоре полиция задержала мужчину, ее ровесника, проживавшего вместе с ней.

По предварительным данным, между ними произошел конфликт, в ходе которого задержанный задушил свою подругу. Затем он ударил ножом свою 50-летнюю мать, пытавшую помешать ему, и нанес ей легкое ранение.

После этого мужчина попытался скрыться, но был задержан.

Задержанный не был ранее судим и никогда прежде не задерживался. Расследование продолжается.

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