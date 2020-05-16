Инцидент в Рамат-Гане: мужчина задушил свою подругу и ударил ножом мать
В субботу, 16 мая, вечером, в Рамат-Гане, на улице Автальон, была найдена мертвой 21-летняя молодая женщина. Вскоре полиция задержала мужчину, ее ровесника, проживавшего вместе с ней.
По предварительным данным, между ними произошел конфликт, в ходе которого задержанный задушил свою подругу. Затем он ударил ножом свою 50-летнюю мать, пытавшую помешать ему, и нанес ей легкое ранение.
После этого мужчина попытался скрыться, но был задержан.
Задержанный не был ранее судим и никогда прежде не задерживался. Расследование продолжается.
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