Шарав в Израиле: очень жаркая погода в течение недели

В субботу, 16 мая, на фоне устойчивого пустынного ветра (шарав) в Израиле установилась очень жаркая погода. Температура воздуха днем будет составлять 35-40 градусов и более. И такая погода продержится, по меньшей мере, неделю.

Метеорологическое бюро Израиля прогнозирует, что незначительный спад жары ожидается только в пятницу, 22 мая. Когда температура опустится до среднесезонной, пока неизвестно.

Как сообщает государственное метеобюро, 16-21 мая температура в Иерусалиме днем будет колебаться в пределах 37-38 градусов, в Тель-Авиве – 34-38, в Хайфе – 32-34, в Эйлате – 39-42, в Беэр-Шеве – 41-42, на побережье Мертвого моря – 41-42, на побережье озера Кинерет – 42-44. В Иорданской долине температура может достигать 46-49 градусов.

Министерство здравоохранения на фоне жаркой и сухой погоды рекомендует избегать длительного пребывания на солнце, физической активности, не забывать пить воду и, по возможности, находиться в кондиционированных помещениях. В рекомендациях минздрава указывается, что им, в первую очередь, должны следовать пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания.

О правилах поведения в жару также напоминают парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом". Первым и самым главным правилом, с точки зрения парамедиков, является поддержание водного баланса организма. Израильтянам рекомендуется выпивать не менее трех литров жидкости в день, отдавая предпочтение обычной воде, холодным, а не горячим напиткам. На улице следует избегать нахождения на открытом солнце, чаще отдыхать в тени или кондиционируемых помещениях. Следует одеваться по сезону, пользоваться солнцезащитным кремом и носить головные уборы. Особенно важно соблюдать эти правила, собирая на улицу детей.

К стандартным правилам добавляются правила, обусловленные общим карантином на фоне эпидемии коронавирусной болезни, хотя она и пошла на спад. Обязательно ношение защитных масок, но следует выбирать маски, которые не затрудняют дыхание, учитывая очень жаркую погоду. Необходимо соблюдать "социальную дистанцию" (2 метра).

Отдых на пляжах и купание в море по-прежнему не разрешены, подчеркивают в минздраве. Муниципалитеты приморских городов заявляют, что выполняют распоряжения минздрава, хотя на многих пляжах в последние дни можно было видеть много людей. Минздрав и МВД заявляют, что купальный сезон начнется 20 мая.

Такая жаркая и сухая погода в течение недели чревата сильными лесными пожарами. Пожарная служба Израиля приведена в состоянии повышенной готовности и настоятельно рекомендует воздерживаться от разведения костров и проявлять крайнюю осторожность при обращении с огнем.