Взрыв в автомобиле на севере Тель-Авива: один погибший, один раненый

В ночь на четверг, 16 ноября, на севере Тель-Авива прогремел сильный взрыв.

Согласно сообщению пресс-службы полиции, на шоссе Аялон, в районе развязки ККЛ, взорвался автомобиль.

В результате взрыва погиб мужчина в возрасте примерно 30 лет, еще один мужчина получил тяжелые ранения. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в городскую больницу "Ихилов".

Прибывшие на место происшествия полицейские перекрыли движение по трассе в южном направлении между развязками Глилот и Роках и приступили к расследованию инцидента.

Позднее пресс-служба полиции сообщила, что, по предварительным данным, речь идет о "криминальном теракте". Подробности о личности погибшего и пострадавшего пока не сообщаются.







Криминальные теракты в Израиле за последние годы

2017

16 июня. Взрыв автомобиля на севере Тель-Авива. Один человек погиб, один получил тяжелые травмы.

7 ноября. В Ашдоде на стоянке около дома взорвался автомобиль. Тяжелые ранения и ожоги получили двое мужчин, "известных полиции". Был причинен значительный ущерб.

15 июня. Недалеко от промышленной зоны Реховота расстрелян тайный агент полиции Роман Антон.

2016

16 октября. Взрыв в автомобиле на улице Ла Гуардия в Тель-Авиве, погиб мужчина.

27 июля. Взрыв в автомобиле на улице Мапо в Иерусалиме, ранен мужчина

15 мая. Взрыв в автомобиле в Ор-Йегуде, ранен мужчина.

7 мая. Стрельба на улице Моше Сне в северном Тель-Авиве. Убит Шай Ширази, другой ранен.

13 марта. В Тель-Авиве на улице Двора а-Невия был взорван белый Hummer. Погиб криминальный авторитет Авнер Майо, который вскоре должен был давать показания в суде.

7 марта. В Беэр-Шеве на улице Сдерот Иерушалаим была застрелена жена криминального авторитета, который несколько лет назад выступил в качестве государственного свидетеля на судебном процессе против другого известного преступника. Вместе с ней в машине находились трое детей, они не пострадали.

19 января. Недалеко от Алмазной биржи, на углу улиц Арвей Нахаль и Шефа Таль (граница Тель-Авива, Гиватаима и Рамат-Гана) взорвался джип Volvo белого цвета, в котором находился Бен Коэн, один из членов криминального клана Амира Мульнера. Именно он и был целью покушения. В результате взрыва Бен Коэн и еще два человека были тяжело ранены.

17 января. Возле заправки Yellow на перекрестке Ад Халом в сторону группы мужчин был открыт огонь из проезжавшего автомобиля. В результате стрельбы был ранен один человек.

2015

27 декабря. Неподалеку от КПП "Мейтар", в районе поселка Сансана (Южнохевронское нагорье) застрелен мужчина. Первоначально предполагалось, что речь идет о теракте. Потом было заявлено, что нападение носило криминальный характер.

11 ноября. На перекрестке улиц Вайцмана и Шешет а-Ямим в Хадере неизвестные тяжело ранили двух мужчин из огнестрельного оружия. Полиция сообщила, что речь идет о криминальных разборках.

12 сентября. В Ашдоде, на улице Эвен Эзра, в автомобиле сработало взрывное устройство. Ранены два человека.

8 сентября. Неизвестный на мотоцикле открыл огонь в сторону группы людей на пляже "Хоф а-Сусим" в Акко. В результате происшествия, один человек получил тяжелые ранения.

17 июня. На кладбище в Яффо, где проходили похороны одного из членов клана Абу Амара, прогремел взрыв. "Подрывник" поторопился, и взрыв произошел раньше, чем прошла "цель". В результате взрыва получили травмы средней степени тяжести двое мужчин, сидевших в машине рядом с кустарником, в котором было спрятано взрывное устройство.

1 июня. На улице Бялика в Рамле из окна автомобиля было совершенно несколько выстрелов в сторону тротуара. После того, как киллеры зафиксировали попадание в цель, автомобиль скрылся. В результате этого нападения погиб мужчина.

28 мая. На выезде из поселка Шавей Цион на 4-ю трассу (южный пригород Нагарии) прогремел взрыв. В результате взрыва автомобиля был ранен молодой мужчина.

30 апреля. На улице Сдерот а-Магеним в Хайфе преступники на мотороллере открыли огонь с близкого расстояния в сторону легкового автомобиля, в котором находились три человека, а затем скрылись. Один мужчина был убит, двое ранены.

26 апреля. На улице ПАЛМАХ в Гиватаиме взорвался автомобиль, сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ". В результате взрыва получили ранения четверо мужчин примерно 40 лет. Позднее выяснилось, что они принадлежат к преступной группировке Амира Мульнера.

25 апреля. В Эйлате неизвестные преступники обстреляли автомобиль. В результате были ранены две девочки, 8 и 11 лет, и 15-летний подросток, ехавшие в машине вместе со своим отцом, который, по всей видимости, был целью киллеров. Инцидент произошел недалеко от торгового центра "Муль а-Ям".

20 апреля. В Ашдоде, Хайфе и Ган-Явне совершены три нападения с применением взрывных устройств и огнестрельного оружия. Пострадали три человека.

14 апреля. В Ашдоде, на улице А-Ацмаут из проезжавшего автомобиля был открыт огонь по представителям одной из криминальных группировок. Два человека были ранены.

2 апреля. В Акко, на улице Иегошафт, неизвестный застрелил двух мужчин. Позже стало известно, что речь идет о разборках между криминальными структурами.

31 января. В результате взрыва автомобиля на перекрестке улиц Габриэлов и Тухман в Реховоте погиб мужчина в возрасте примерно 40 лет, еще 2 человека получили ранения.

23 января. Возле железнодорожного вокзала на улице Соколов в Од а-Шароне взорван автомобиль. Один человек погиб, еще один ранен.

2014

4 ноября. На улице Рогозин, в центре Ашдода, взорван джип. Один мужчина погиб, один ранен.

8 октября. Взорван автомобиль на улице Гева в Нетании. Водитель машины погиб.

8 сентября. На улице а-Иланот в Гедере в результате взрыва мотоцикла погиб 30-летний мужчина. Троим детям потребовалась помощь медиков для выхода из состояния шока.

18 августа. Недалеко от перекрестка Ягур, в районе Хайфского залива, в результате взрыва мотоцикла погиб 33-летний Ошер Габриэлов (из поселка Шазор), входивший в одну из криминальных группировок на севере страны.

12 августа. В результате взрыва автомобиля на улице Генриетты Сольд в Кирьят-Шмоне ранение средней степени тяжести получил 30-летний мужчина.

23 июля. Неизвестный открыл огонь возле торгового центра "Адар" в Иерусалиме. Никто не пострадал.

19 июня. На улице Кибуц Галуйот в Хайфе неизвестные открыли огонь по группе молодых мужчин, убив одного из них и ранив еще двоих. Киллерам удалось скрыться до приезда полиции.

4 июня. Полиция задержала 13-летнего подростка, установившего взрывное устройство общественном парке на улице Невиим в Бат-Яме. Следственные органы изучив "бомбу" пришли к выводу, что она относится к тому виду взрывных устройств, которые обычно применяются в криминальных разборках между преступными группировками в центре страны. В куске трубы находился мощный заряд взрывчатки и поражающие элементы. Подросток действовал по просьбе своего старшего брата, отбывающего пожизненное заключение в тюрьме.

27 марта. В Петах-Тикве, на улице Йосеф Накар, прогремел взрыв. В результате взрыва был нанесен ущерб нескольким автомобилям. Никто не пострадал.

23 марта. Взорваны автомобили в Петах-Тикве. Никто не пострадал.

13 марта. Взрыв прогремел в промышленной зоне Нетании. Взрывное устройство было заложено в автомобиль. Водитель машины получил тяжелые ранения.

10 февраля. Взрыв прогремел на улице Моше Даян в Тель-Авиве. Оперативники, прибывшие на место происшествия, обнаружили машину, в которой сработало взрывное устройство. Пострадавших не было, машине причинен серьезный ущерб.

9 февраля. В результате взрыва автомобиля в южном Тель-Авиве погиб мужчина с криминальным прошлым.

6 февраля. Взорвалась машина на улице а-Хашмонаим в Кирьят-Яме. В этом инциденте никто не пострадал.

5 февраля. Возле мошава Хелец, расположенного на территории регионального совета Хоф Ашкелон, примерно в 7 км к северу от Сдерота, произошел взрыв. Сработало взрывное устройство, заложенное рядом с дорогой на въезде в мошав. В результате взрыва никто не пострадал, однако был причинен ущерб проезжавшему мимо автомобилю.

3 февраля. В Петах-Тикве, на улице Элиягу Голомб, прогремел взрыв. Взорвался автомобиль, в котором находились двое мужчин. Оба они в результате взрыва погибли. Был причинен ущерб нескольких автомобилям и домам. Четыре человека (мужчина, две женщины и 3-летний ребенок) получили легкие ранения осколками стекол. 29 января. На улице а-Лилях в Йокнеаме прогремел взрыв. Причиной взрыва стало срабатывание взрывного устройства, которое было установлено на один из припаркованных на улице автомобилей. В результате взрыва никто не пострадал.

2013

23 декабря. В Кфар Гвироль (западная окраина Реховота) прогремел взрыв. В результате взрыва автомобиля, выезжавшего с улицы Ардоф на 411-ю трассу, были тяжело ранены двое мужчин.

7 ноября. Взорвалась машина сотрудника прокуратуры, специализирующегося в уголовном праве. Сообщалось, что помимо прочего, он выступал обвинителем по делу Амира Мульнера, главы одного из крупнейших криминальных кланов в Израиле. В момент взрыва сам сотрудник прокуратуры находился в своем офисе.

2 ноября. Взорвалась машина на улице ОРТ в Ашкелоне. В результате этого взрыва был тяжело ранен Дрор Дамари.

24 октября. В результате взрыва машины в Ашкелоне был убит Джеки Бенита, а находившийся с ним в машине Ави Битон получил тяжелые ранения. Оба они входили в криминальную группировку Шалома Думрани.