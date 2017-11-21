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В Израиле

"Яадут а-Тора" объявила о бойкоте коалиции в связи с работами на железной дороге в шаббат

время публикации: 16 ноября 2017 г., 11:22 | последнее обновление: 16 ноября 2017 г., 11:58 блог версия для печати фото
"Яадут а-Тора" объявила о бойкоте коалиции в связи с работами на железной дороге в шаббат
"Яадут а-Тора" объявила о бойкоте коалиции в связи с работами на железной дороге в шаббат
Ури Маклеб

"Фракция "Яадут а-Тора" прекратит голосовать с коалицией, если работы на железной дороге, запланированные на ближайший шаббат, будут осуществлены", – заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il высокопоставленный источник в ультраортодоксальной партии.

По словам нашего собеседника, речь идет об очередном грубом нарушении коалиционных соглашений. "Все, что связано с вопросами статус-кво, должно решаться с уважением интересов всех партий, входящих в коалицию, – заявил источник. – Нам очень было неприятно голосовать за закон о легализации форпостов, а также за законопроект о национальном характере государства, но мы уважаем тех, кто входит с нами в одну коалицию, и считаемся с их интересами. Если они не уважают нас или наши интересы, мы будем абсолютно свободны от каких-либо обязательств".

Представитель "Яадут а-Тора" отказался отвечать на вопрос о том, может ли этот кризис привести к выходу ультраортодоксальной фракции из состава правительственной коалиции. "Мы отстаиваем и продолжим отстаивать наши интересы. Я очень надеюсь, что в коалиции поймут, как надо себя вести в отношении партнеров по правительству", – сказал он.

В министерстве транспорта редакции NEWSru.co.il заявили, что все работы проводятся по заранее спланированному графику, а разрешения на проведение этих работ выдает министерство труда и социального обеспечения.

Ранее на этой неделе депутат Кнессета Ури Маклеб ("Яадут а-Тора") сказал в беседе с NEWSru.co.il, что достигнут прогресс в переговорах ультраортодоксальных фракций с коалицией по вопросу о законе, регулирующем порядок выдачи разрешений на работу по шаббатам. По словам Маклеба, этот законопроект будет оговаривать необходимость учитывать при выдаче таких разрешений не только экономические интересы, но и "необходимость сохранения еврейских традиций". В настоящий момент министр труда Хаим Кац ("Ликуд") возражает против принятия такого закона.

Напомним, что в сентябре 2016 года разногласия на почве "шаббатних работ" по усовершенствованию железнодорожных путей, привели к острому конфликту между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром транспорта Исраэлем Кацем ("Ликуд"). Глава правительства обвинял тогда министра в том, что он сознательно пытается поссорить его с ультраортодоксальными политиками и тем самым расшатать коалицию. Исраэль Кац категорически отвергал эти обвинения. Было достигнуто соглашение, согласно котором, работы по шаббатам будут проводиться лишь в случаях крайней необходимости.

Накануне глава фракции "Яадут а-Тора" Моше Гафни объявил, что не намерен принимать участие в голосованиях на пленарных заседаниях Кнессета до тех пор, пока коалиция не начнет продвижение законопроекта, обеспечивающего отсутствие торговой деятельности по шаббатам.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 августа 2017 г.
ШАС и "Яадут а-Тора" обвинили министра транспорта в осквернении святости шаббата
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 августа 2017 г.
"Кан": Биньямин Нетаниягу обвинил Исраэля Каца в нелояльности
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 июня 2017 г.
Работы в шаббат на железной дороге привели к коалиционному кризису. Комментарии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 сентября 2016 г.
Нетаниягу против Каца: "Он пытался совершить путч"







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