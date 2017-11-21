Баллада о тысячелетнем баклажане. Мусорная яма как исторический памятник

Даже самое маленькое открытие археологов способно восполнить пробел в наших знаниях о прошлом. Пример тому – находка, сделанная в мусорной яме, вырытой около тысячи лет назад на территории, где сейчас располагается археологический парк "Град Давида", у стен иерусалимского Старого города.

По словам специалистов, яма использовалась в период правления династии Абассидов, правившей в VIII-X веках. Археологи нашли в ней семена баклажанов – самые древние из обнаруженных в Эрец-Исраэль. Ученые заявляют, что им около 1.000 лет. Также найдены виноградные и оливковые косточки, бобы, инжир.

"Мастерские и рынки производили огромное количество мусора, который сбрасывали в подобные ямы. Такие свалки содержат ценные исторические свидетельства, способные многое рассказать о жизни в тот период. Зерна баклажанов, привезенных из Персии, – яркое тому подтверждение", – говорит руководитель раскопок Нахшон Зантон.

Как сообщает пресс-служба Управления древностей, из ямы извлекли также огарок свечи с арабским благословением, кости баранов, птицы и рыбы. Это свидетельствует о разнообразии рациона жителей Иерусалима периода начала мусульманского владычества. Обнаружены и пряности, использовавшиеся также в медицинских целях.

Добавим, что арабские завоевания не привели к полному прекращению виноделия в Эрец-Исраэль. Однако, как отмечает руководитель раскопок, оно значительно сократилось, а виноград стали выращивать для производства виноградного меда, который использовался вместо сахара.

Вместе с тем, персидские и арабские вторжения расширили список сельскохозяйственных культур, возделываемых на территории современного Израиля. Одним из мигрантов с востока стал баклажан, без которого нельзя представить себе современную израильскую кухню.





