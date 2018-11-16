18 ноября может быть названа дата досрочных выборов в Кнессет

В пятницу, 16 ноября, состоялась встреча премьер-министра Израиля, лидера "Ликуда" Биньямина Нетаниягу и министра просвещения, лидера "Байт Иегуди" Нафтали Беннета. По завершении этой встречи стало известно, что в воскресенье, 18 ноября, будет объявлено о досрочных выборах в Кнессет, и, вероятно, будет названа дата выборов. Однако в окружении Нетаниягу эти сведения не подтверждают.

Известно, что во время встречи Нетаниягу и Беннета стороны не смогли прийти к соглашению, которое позволило бы сохранить нынешнюю коалицию. Как сообщалось ранее, глава "Байт Иегуди" требовал пост министра обороны.

Как отмечают в политической системе, за досрочные выборы выступают глава партии "Кулану" Моше Кахлон и лидер ШАС Арье Дери, которые стремятся к тому, чтобы выборы прошли в марте. Нетаниягу пытается добиться проведения выборов в апреле.

В пятницу, во второй половине дня, премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел беседы с главами коалиционных партий. Источники в окружении премьера заявляют, что он сделает все возможное для того, чтобы избежать досрочных выборов. Источники в партии "Кулану", в свою очередь, заявляют, что их позиция остается неизменной – необходимы досрочные выборы в кратчайший срок.

После завершения шаббата продолжатся консультации глав коалиционных партий по поводу даты выборов.

Напомним, что 14 ноября глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман объявил об уходе в отставку с поста министра обороны и выходе его партии из коалиции.

После выхода НДИ коалиция располагала лишь 61 парламентским мандатом из 120.

Источники в окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу передали, что 18 ноября глава правительства проведет еще один круг консультаций с главами коалиционных партий с целью избежать досрочных выборов и продолжить работу правительства. В окружении премьера заявляют, что он полагается на историческую ответственность министров и надеется, что они не повторят ошибки 1992 года и не свалят правое правительство. В ходе встречи с Беннетом Нетаниягу заявил, что в свете тяжелых испытаний, которые стоят перед государством Израиль, он оставляет за собой портфель министра обороны, сообщили эти источники.

Глава оппозиционной фракции "Сионистский лагерь" Йоэль Хасон заявил: "Мы готовы к выборам и будем сотрудничать со всеми оппозиционными и коалиционными фракциями, которые выступают за скорейшее проведение досрочных выборов. Мы не позволим премьер-министру назначит удобную для него дату, а продолжим добиваться проведения выборов в кратчайшие сроки, чего хочет и большинство граждан Израиля".





