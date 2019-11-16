Коалиция меньшинства или выборы: истекает время формирования правительства

Вечером в субботу, 16 ноября, в президентской канцелярии в Иерусалиме состоялась встреча президента Реувена Ривлина и главы блока "Кахоль Лаван" Бени Ганца. Как сообщили в окружении Ганца, он посвятил президента в ситуацию на коалиционных переговорах, а также обсудил с ним детали предложения главы государства по формированию правительства.

Встреча Ганца и Ривлина проходила на фоне возобновившейся дискуссии по поводу возможности создания правительства меньшинства, опирающегося на Объединенный арабский список. Как сообщалось ранее, во второй половине дня в субботу премьер-министр Биньямин Нетаниягу побеседовал по телефону с министрами и депутатами от "Ликуда". Нетаниягу сказал коллегам по фракции, что получил информацию, согласно которой глава "Кахоль Лаван" намерен привести к присяге такое правительство.

Нетаниягу заявил, что необходимо сделать все для того, чтобы воспрепятствовать этому плану. "Новые выборы – это трагедия, однако еще большей трагедией станет правительство меньшинства, опирающееся на арабов", - заметил он.

"Мы обязаны блокировать это намерение Ганца, а если это не получится, то сформируем оппозицию, которая поведет за собой миллионы граждан", - заявил Нетаниягу.

Позднее глава правительства опубликовал видеоролик, в котором, помимо прочего, призвал Моше Яалона и Габи Ашкенази обратиться к Бени Ганцу и призвать его отказаться от этого плана.

В воскресенье, 17 ноября, после заседания правительства состоится внеочередное заседание фракции "Ликуд", а затем соберутся лидеры партий праворелигиозного блока. Вечером в "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве состоится мероприятие, организованное "Ликудом", и заявленное как протест против создания правительства меньшинства.

В свою очередь, глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц заявил еще до встречи с президентом Ривлиным: "Нетаниягу, осознай, я сделаю все, что в моих силах для того, чтобы не позволить тебе отправить граждан Израиля в третий раз на выборы. Я все время говорил тебе и говорю сегодня вновь: приходи на переговоры один, без блока и без манипуляций"

В политических кругах отмечают, что "Кахоль Лаван" может попытаться создать временное правительство, которое позволит избежать новых выборов, и сразу продолжить переговоры с "Ликудом", исходя из того, что приход к власти Бени Ганца приведет к смене лидера "Ликуда".

В воскресенье, 17 ноября, ожидается встреча Биньямина Нетаниягу и Авигдора Либермана. Вечером в субботу глава НДИ вновь опубликовал призыв к Нетаниягу и Ганцу создать правительство национального единства, гарантировав ему поддержку даже в том случае, если НДИ останется за пределами правительства. Вместе с тем, Либерман вновь никак не прояснил своей позиции по поводу правительства меньшинства. Без готовности НДИ не голосовать против такого правительства в Кнессете, его приведение к присяге невозможно.





