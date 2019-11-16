Беэр-Шева подверглась ракетному обстрелу из сектора Газы, сработал "Железный купол"

В ночь на субботу, 16 ноября, около 02:00, в Беэр-Шеве прозвучала сирена, предупреждающая о ракетных обстрелах.

По свидетельствам жителей города, были слышны взрывы. В ЦАХАЛе заявили, что причина срабатывания системы проверяется.

Спустя примерно полчаса армейская пресс-служба опубликовала сообщение, согласно которому город подвергся ракетному обстрелу из сектора Газы: террористы выпустили две ракеты, обе были сбиты системой ПРО "Железный купол".

Как сообщила пресс-служба "Маген Давид Адом", после обстрела медицинская помощь была оказана девяти гражданам. Четверо из них получили легкие травмы, когда спешили в убежища, остальным понадобилась помощь для выведения из состояния нервного шока.

Рано утром в субботу, 16 ноября, примерно в 05:10, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ЦАХАЛ атакует цели в секторе Газы. Согласно сообщению, впервые с начала нынешнего раунда противостояния удары наносятся по объектам террористической организации ХАМАС, находящейся у власти в секторе, а не "Исламского джихада". В армейской пресс-службе добавили, что подробности будут опубликованы позднее.

14 ноября завершилась операция ЦАХАЛа против террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газы. Эта операция, длившаяся немногим более двух суток, получила условное название "Черный пояс". После объявления о прекращении огня террористы продолжали время от времени обстреливать израильскую территорию. В ночь на 15 ноября ЦАХАЛ нанес серию новых ударов по целям в Газе.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Ноябрь. 482 ракеты. Примерно 120 сбиты системой ПРО "Железный купол". Трое раненых. (По состоянию на 16 ноября).

Октябрь. Одна ракета. Раненых нет.

Сентябрь. 10 ракет. Пострадавших нет. 22 сентября умерла одна из пострадавших во время ноябрьских обстрелов 2018 года.

Август. 8 ракет. Шесть ракет сбиты системой ПРО "Железный купол". Раненых нет.

Июль. 2 ракеты. Пострадавших нет. 7 июля умерла одна из пострадавших в результате майских обстрелов.

Июнь. 2 ракеты. Одна сбита системой ПРО "Железный купол". Пострадавших нет.

Май. Около 700 ракет. Примерно 240 ракет сбиты системой ПРО. 4 погибших, 65 раненых.

Апрель. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.

Февраль. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.