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В Израиле

В Израиль прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу

время публикации: 18:05 | последнее обновление: 18:37 блог версия для печати фото
В Израиль прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу
В Израиль прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу
В Израиль прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу

В понедельник, 16 октября, в Израиль с официальным визитом прибыл министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Согласно опубликованной ранее информации Шойгу встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и министром обороны Авигдором Либерманом.

Отметим, что о прибытии министра обороны РФ в Израиль сообщают российские информационные агентства и сайт минобороны РФ, в вечерних выпусках новостей на израильском радио и телевидении, а также на информационных сайтах на иврите этой информации нет.

Пресс-служба министерства обороны Израиля подтвердила редакции NEWSru.co.il, что Сергей Шойгу находится в Тель-Авиве.

Из международного аэропорта Бен-Гурион Шойгу проследовал в комплекс "Кирия" в Тель-Авиве, где его встретил Авигдор Либерман.

Главы оборонных ведомств проведут переговоры с глазу на глаз, после чего сделают заявление для прессы.

"В ходе встречи планируется обсудить вопросы военного и военно-технического сотрудничества и проблемы региональной безопасности", - сообщил журналистам официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, которого цитирует РИА Новости.

Визит Шойгу в Израиль происходит после того, как военно-воздушные силы Армии обороны Израиля уничтожили к востоку от Дамаска сирийскую зенитную батарею. 2-й и 10-й израильские телеканалы передали, что российские военные были уведомлены об израильской контратаке "в режиме реального времени".

Речь идет о первом визите Сергея Шойгу в Израиль с момента его вступления в должность.

В апреле 2017 года Авигдор Либерман и Сергей Шойгу встречались в Москве - в ходе визита главы оборонного ведомства Израиля в российскую столицу для участия в конференции по вопросам безопасности. На этой встрече Авигдор Либерман говорил о том, что Ближний Восток является самой горячей точкой и очагом терроризма и дестабилизации мирового сообщества. Он отметил, что на безопасность влияют нерешенные социальные и экономические проблемы в регионе. Либерман подчеркнул, что Израиль находится в эпицентре событий, на его границах действуют боевики всевозможных террористических организаций, против которых израильская армия борется решительно и максимально эффективно.

На сайте министерства обороны РФ указывается, что визит Сергея Шойгу в Израиль продлится два дня.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 октября 2017 г.
Израильские ВВС уничтожили зенитную батарею к востоку от Дамаска







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