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ВВС ЦАХАЛа атаковали группу боевиков на севере сектора Газы

время публикации: 08:21 | последнее обновление: 11:51 блог версия для печати фото
ВВС ЦАХАЛа атаковали группу боевиков на севере сектора Газы
ВВС ЦАХАЛа атаковали группу боевиков на севере сектора Газы
ВВС ЦАХАЛа атаковали группу боевиков на севере сектора Газы

Утром во вторник, 16 октября, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля атаковали группу вооруженных боевиков в северной части сектора Газы, которые закладывали мины около границы, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что израильский беспилотный самолет атаковал "граждан" к востоку от города Бейт-Ханун, в северной части сектора. О пострадавших в результате этого удара пока не сообщается.

За последние двое суток это был третий удар израильских ВВС по целям в секторе Газы. Ранее, 14-15 октября, целями атак становились поджигатели, запускавшие "огненные шары", и позиции боевиков ХАМАСа. Причем в понедельник удар по наблюдательному пункту ХАМАСа был нанесен после того, как двое боевиков заложили взрывное устройство возле забора безопасности.

15 октября министр обороны Авигдор Либерман на заседании фракции "Наш дом Израиль" заявил: "В отношении Газы мы использовали все имеющиеся в нашем распоряжении средства прежде, чем перешли к жестким шагам. Наша минимальная цель – пять лет тишины на южной границе. Сейчас у нас нет выбора, мы обязаны нанести мощный удар по лидерам ХАМАСа, даже рискуя тем, что это перерастет в крупномасштабное столкновение. Не все министры придерживаются моего мнения. Будет непросто убедить тех, кто возражает, но я, как министр обороны, убежден, что единственная возможность – это мощнейший удар по ХАМАСу в Газе".

14 октября на заседании министров от фракции "Ликуд" глава правительства Биньямин Нетаниягу говорил: "ХАМАС не понял намек. Если они не прекратят нападения, они прекратятся другим способом, крайне болезненным".



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