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NEWSru.co.il :: В Израиле16 октября 2019 г., 19:25

Глава ЦИКа требует расследовать возможные нарушения на выборах в Кнессет

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Глава ЦИКа требует расследовать возможные нарушения на выборах в Кнессет Глава ЦИКа требует расследовать возможные нарушения на выборах в Кнессет Глава ЦИКа требует расследовать возможные нарушения на выборах в Кнессет
 
   
 
 
Глава ЦИКа требует расследовать возможные нарушения на выборах в Кнессет

 
   
 
 
Глава ЦИКа требует расследовать возможные нарушения на выборах в Кнессет

 
   
 
 
Глава ЦИКа требует расследовать возможные нарушения на выборах в Кнессет
Фото NEWSru.co.il Фото 3 из 3

Председатель Центральной избирательной комиссии судья Ханан Мельцер 16 октября обратился к юридическому советнику правительства по вопросу нарушений, которые были допущены на ряде избирательных участков в ходе выборов в Кнессет 22-го созыва.

Новостная служба корпорации "Кан" сообщила, что Мельцер попросил Авихая Мандельблита и исполняющего обязанности генерального инспектора полиции генерал-майора Моти Коэна рассмотреть возможность проведения уголовного расследования возможных нарушений на 31-м избирательном участке.

В письме Ханана Мельцера указаны 13 избирательных участков в Кфар-Ярка, пять - в Фурейдисе, три - в Шфараме, по два в Сахнине и Кафр-Касеме, по одному в Араре, Бейт-Шемеше, Аррабе, Кармиэле и Хайфе.

Председатель ЦИКа также передал юридическому советнику документы, которые могут свидетельствовать о двойных голосованиях на участке N6 в Джиср-аз-Зарке, участке N12 в Дейр-аль-Асаде, участке N343 в Хайфе, участке N1 в Лапиде.

ЦИК передал жалобы, полученные от наблюдателей от "Аводы" и "Демократического списка", которые, прибыв на свой участок, обнаружили там "самозванцев" с поддельными "мандатами наблюдателей".

Кроме того, Мельцер просит проверить жалобы от граждан, которые в день проведения парламентских выборов находились за границей, однако в протоколах их избирательных участков они отмечены как проголосовавшие.



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