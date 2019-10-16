Путин рассмотрит просьбу о помиловании Наамы Иссахар, готовится акция около посольства РФ

На этой неделе президент России Владимир Путин рассмотрит обращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента Израиля Реувена Ривлина, попросивших помиловать 26-летнюю израильтянку Нааму Иссахар, осужденную российским судом на 7,5 лет лишения свободы за "контрабанду наркотиков" после того, как в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево" в ее багаже нашли 9,6 грамма гашиша.

Приговор был вынесен 11 октября. В скором времени Московский областной суд должен рассмотреть апелляцию по этому делу. 15 октября адвокат Александр Тайц, представляющий интересы Иссахар, сказал в интервью NEWSru.co.il: "Я буду рекомендовать Нааме и ее семье пройти при необходимости все инстанции и обжаловать приговор до последней возможности, поскольку считаю приговор незаконным... Если Московский областной суд отклонит нашу апелляцию, можно будет подать кассационную жалобу и потребовать пересмотра всех вынесенных судебных актов – как приговора, так и судебного акта апелляционной процедуры. Если кассационный суд наши жалобы отклонит, следующий этап – это Верховный суд. Если и это не поможет, я буду рекомендовать Нааме обратиться в Европейский суд по правам человека".

Тем временем через сообщество #WeWantNaama в социальных сетях было распространено объявление о том, что в ближайшую субботу, 19 октября, с 20:30 до 22:30 около посольства России в Тель-Авиве, расположенного по адресу улица А-Яркон 120, состоится демонстрация под лозунгом "Вернем Нааму домой". О проведении этой акции сообщают ведущие, в том числе государственные СМИ Израиля.

Радиостанция "Кан Бет" отмечает, что в последние недели, на фоне широкого общественного обсуждения судьбы Наамы Иссахар, заметно сократилось число заказов израильтянами авиабилетов в Россию и на транзитные рейсы через Россию. Газета "Исраэль а-Йом" пишет, что за неделю после приговора Нааме Иссахар объем заказа билетов с пересадкой в Москве сократился на 40%, а объем заказа билетов в Россию как конечный пункт назначения - на 14%.

Приговор Нааме Иссахар и кампания за ее освобождение

11 октября Химкинский городской суд приговорил 26-летнюю израильтянку к 7,5 годам лишения свободы. Адвокат Наамы Иссахар сообщил, что намерен обжаловать вынесенный ей приговор в течение 10 дней.

Нааму Иссахар задержали в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево 9 апреля 2019 года, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки лежали 9,6 грамма гашиша.

Израильтянка была обвинена в контрабанде наркотиков (пункт "в" части 2 статьи 229.1) и хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК). Максимальное наказание за контрабанду наркотиков составляет в России десять лет лишения свободы.

Иссахар призналась в хранении наркотиков, однако отрицает контрабанду. Адвокат девушки подчеркивает, что Наама была задержана в транзитной зоне перед посадкой на самолет, вылетавший в Бен-Гурион, однако российская прокуратура опиралась на тот факт, что наркотики пересекли воздушную границу России.

Министр экологии и по делам Иерусалима Зеэв Элькин, также занимающий пост председателя российско-израильской экономической комиссии, заявил в интервью газете "Исраэль а-Йом", что он бы "порекомендовал израильтянам хорошенько подумать, прежде чем летать через Россию". "Речь идет об издевательстве над израильтянкой по совершенно иным мотивам. Я опасаюсь, что это дело не является уголовно-процессуальным", – подчеркнул Элькин.

Израильские СМИ объясняют арест Наамы Иссахар и приговор, вынесенный ей, давлением, оказываемым Москвой на Израиль с целью предотвратить экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Корпорация "Кан" со ссылкой на официальные источники в России, сообщила, что Москва прямо дала понять Израилю, что судьба Наамы Иссахар зависит от того, как будет решено дело Алексея Буркова. Министр юстиции Израиля Амир Охана подтвердил, что такого рода переговоры ведутся. МИД России комментариев по этому поводу не дает.

МИД Израиля считает приговор, вынесенный израильтянке, в прошлом не имевшей судимостей и вылетавшей транзитом из Москвы в Израиль, непропорциональным.

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер опубликовал резкое заявление по поводу приговора Нааме Иссахар, призвав к широкому обсуждению в экспертном сообществе.

Дело Алексея Буркова

В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту имени Бен Гуриона по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере.

Три года назад министр юстиции РФ встречался с израильским министром юстиции Айелет Шакед и просил Израиль об отмене экстрадиции Буркова в США. Он даже предложил экстрадировать Буркова в Россию с тем, чтобы отдать под суд на родине. Судебный процесс в отношении экстрадиции Алексея Буркова продолжался в течение четырех лет, и недавно Верховный суд Израиля вынес решение по этому вопросу.

9 октября сайт российского государственного телеканала RT публиковал интервью с Бурковым, в котором тот жаловался на условия его содержания в израильских тюрьмах и выражал надежду на то, что Израиль выдаст его российским, а не американским властям. В этой публикации упоминалось о возможном "обмене" Буркова на Иссхар, причем утверждалось, что идея "обмена" исходит от близких Буркова, а не от российских властей.

С семьей Иссахар тему такого "обмена" пытался обсуждать израильский гражданин Константин Бекенштейн. Отвечая на вопросы NEWSru.co.il, 15 октября он заявил: "Моя деятельность в этом гуманитарном обмене полностью прозрачна и носит волонтерский характер. Алексей меня попросил обратиться к семье Иссахар". По его словам, близкие Наамы отказались вести с ним диалог.

14 октября корреспондент NEWSru.co.il спрашивал о Бекенштейне Яффу Иссахар, мать Наамы, когда она ждала решения в Химкинском городском суде Московской области о разрешении на свидание с дочерью. Мы задали вопрос о том, почему она не пошла на контакт с израильтянином Константином Бекенштейном, представляющимся другом россиянина Алексея Буркова и предложившим обсудить возможность "обмена" с Россией. Мать Наамы Иссахар сказала, что получила от этого человека "пугающее послание", в котором он писал о том, что у него есть друг, который сидит в израильской тюрьме, и предложил "объединить усилия". "Я не поняла, с какой стати мы должны объединять усилия с заключенным, который никак не связан с моей дочерью", – говорит Яффа. Мать Наамы сказала, что отнеслась с подозрением к этому обращению, которое "не было просьбой, скорее требованием". Поэтому она не ответила Константину. Она пояснила: "Я не знала, кто он такой, я не знала, можно ли ему доверять... Можно ли ему верить? Я не знала, есть ли вообще такой человек в Израиле", – сказала Яффа Иссахар, отметив, что ей не понравился тон письма Бекенштейна.