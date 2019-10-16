Политический тупик: в "Ликуде" опасаются трюка Либермана

За неделю до истечения срока, предоставленного премьер-министру Биньямину Нетаниягу для формирования правительства, нет никаких намеков на прогресс в коалиционных переговорах. В политических кругах активно обсуждается вопрос, когда Нетаниягу вернет мандат президенту Ривлину. Накануне стало известно, что премьер-министр отказался от намерения посетить Японию в последние дни владения мандатом на право создания коалиции.

В настоящий момент в Кнессете убеждены, что глава правительства будет удерживать мандат до последнего дня. В то же время, в "Ликуде" уже звучат голоса, призывающие главу правительства не тянуть время. "Я считаю, что пора вернуть мандат, нет смысла держать его дальше, так как нет шансов на то, что "Кахоль Лаван" начнет переговоры", – заявил в интервью "Галей ЦАХАЛ" бывший глава коалиции Давид Битан.

Как сообщалось ранее, в "Ликуде" опасаются, что "Кахоль Лаван" придет к соглашению с НДИ о том, что партия Авигдора Либермана не станет голосовать против приведения к присяге правительства меньшинства, основанного на "Кахоль Лаван", "Авода-Гешер" и "Демократическом лагере" при поддержке Объединенного арабского списка. В соответствии со сценарием, о котором говорят в "Ликуде", будет согласовано, что речь идет о "переходном" правительстве, цель которого выйти из тупика и отстранить Нетаниягу от власти. Сразу после приведения к присяге это правительство будет распущено, и в стране объявят новые выборы, когда "Ликуд" возглавит новый лидер. При таких условиях, считают в правящей партии, депутаты от НДИ могут воздержаться при голосовании или выйти из зала заседаний.

Накануне Либерман заявил, что его партия продолжает ждать от "Ликуда" ответа на свои предложения. Во время визита на гору Иродион глава НДИ не стал комментировать публикации о различных политических сценариях: "Мы продолжаем ждать ответа от "Ликуда" на наше предложение начать переговоры по повестке дня будущего правительства. У нас есть терпение. Мы подождем".

В "Ликуде", в свою очередь, продолжают выступать с нападками на главу НДИ. Министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, выступая на традиционном приеме, посвященном празднику Суккот: "Израиль находится сегодня на перепутье. После двух избирательных кампаний подряд образовалась политическая "ничья". У нас нет 61 мандата в правом лагере, и у "Кахоль Лаван" нет 61 мандата для формирования альтернативного правительства. И, согласно предложению президента Ривлина, единственное решение – это правительство национального единства, без пренебрежения тем или иным политиком. Человек, несущий наибольшую ответственность за то, что политическая система в Израиле парализована, это Либерман", – сказал Кац. Он добавил, что в любом случае, в Кнессете 22-го созыва партию "Ликуд" будет возглавлять только Биньямин Нетаниягу. "Если нас вынудят пойти на новые выборы, то и тогда партию возглавит Биньямин Нетаниягу", – подчеркнул глава МИДа.

В то время как "Ликуд" и НДИ обмениваются обвинениями, духовный лидер ШАС раввин Шалом Коэн призвал Яира Лапида и Авигдора Либермана войти в коалицию с ультраортодоксами. "Если вы так поступите, то вам гарантировано место в будущем мире", – сказал раввин Коэн на мероприятии ШАС, посвященном празднику Суккот. Лапид и Либерман пока никак не отреагировали на это заявление.





