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В Израиле

Грузовик с военнослужащими ЦАХАЛа по ошибке заехал в лагерь беженцев Каландия

время публикации: 19:22 | последнее обновление: 21:41 блог версия для печати фото
Автобус с военнослужащими ЦАХАЛа по ошибке заехал в лагерь беженцев Каландия

Палестинцы забросали камнями пассажирский грузовик ("тиюлит") с военнослужащими ЦАХАЛа, по ошибке заехавший в лагерь беженцев Каландия.

Прибывшие на место происшествия бойцы МАГАВ открыли огонь в воздух, и спустя некоторое время машине удалось выехать из Каландии.

Сообщается, что в машине находились пятеро военнослужащих и водитель.

Офицер и двое солдат получили легкие ранения и были доставлены в больницу.

ЦАХАЛ приступил к расследованию обстоятельств инцидента. Вскоре были задержаны трое подозреваемых в причастности к инциденту.



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