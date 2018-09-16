Грузовик с военнослужащими ЦАХАЛа по ошибке заехал в лагерь беженцев Каландия

Палестинцы забросали камнями пассажирский грузовик ("тиюлит") с военнослужащими ЦАХАЛа, по ошибке заехавший в лагерь беженцев Каландия.

Прибывшие на место происшествия бойцы МАГАВ открыли огонь в воздух, и спустя некоторое время машине удалось выехать из Каландии.

Сообщается, что в машине находились пятеро военнослужащих и водитель.

Офицер и двое солдат получили легкие ранения и были доставлены в больницу.

ЦАХАЛ приступил к расследованию обстоятельств инцидента. Вскоре были задержаны трое подозреваемых в причастности к инциденту.

شبان يهاجمون حافلة لجيش الاحتلال دخلت إلى مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، قبل قليل. pic.twitter.com/SDZwqbhpHi — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 16, 2018





