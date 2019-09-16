Говорят лидеры партий и блоков. 20 интервью накануне выборов

Во вторник, 17 сентября, состоятся выборы в Кнессет 22-го созыва. Эти выборы проходят менее чем через полгода после предыдущих, так как после победы на апрельских выборах лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу не смог сформировать коалицию.

В выборах участвуют более 30 партий и блоков. Согласно опросам общественного мнения, не более чем у 10 из них есть реальные шансы преодолеть электоральный барьер. Лидерами рейтинга являются партия "Ликуд" и блок "Кахоль Лаван".

В течение нескольких месяцев перед выборами редакция NEWSru.co.il публиковала интервью с руководителями ведущих партий и блоков, а также с другими политиками, влияющими на предвыборную кампанию.

В общей сложности, политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон провел 19 таких интервью. Кроме того, наши журналисты Михаил Шафранов и Алла Гаврилова задали вопросы профессору Леониду Эйдельману, кандидату от НДИ на пост министра здравоохранения.

Предлагаем вам фрагменты этих интервью, которые, на наш взгляд, заслуживают наибольшего внимания.







ЛИКУД

Лидер партии, премьер-министр Биньямин Нетаниягу: "Прошлое правительство начинало свою работу, опираясь на коалицию в 61 мандат без Либермана... И я делаю все для того, чтобы было вновь. Для этого нужно, чтобы люди не разбрасывались голосами. Прежде всего, избиратели Либермана должны понять, что он собирается порекомендовать Бени Ганца на пост премьер-министра". И накануне выборов: "Я много лет работаю по двадцать часов в день, занят этим до мозга костей, а от вас прошу лишь потратить десять минут и прийти на избирательные участки, чтобы проголосовать и дать мне возможность продолжать вести вас и обеспечивать вашу безопасность на поколения вперед".

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн пытался остановить перевыборы. "Абсолютное большинство израильтян – правых, левых, светских, религиозных, евреев, арабов – все против повторных выборов, это очевидно из любого опроса общественного мнения", – отмечал он. Однако инициатива Эдельштейна не получила достаточной поддержки, страна снова пошла на выборы.

Заметную роль в работе предвыборного штаба "Ликуда" среди русскоязычных граждан сыграли Ариэль Бульштейн и Роберт Илатов, 20 лет являвшийся активистом НДИ, депутатом от этой партии в течение четырех каденций и 12 лет возглавлявший фракцию НДИ в Кнессете. Бульштейн: "Я надеюсь, что вам известен тот факт, что на протяжении многих лет одним из требований партии "Наш дом Израиль" в отношении "Ликуда" было полное невмешательство в вопросы, касающиеся новых репатриантов из бывшего СССР". Илатов: "Сегодня моя функция – оказывать помощь партии "Ликуд". Я даю советы, что нужно делать на "русской" улице, и я надеюсь, что и в дальнейшем у меня будет достаточно серьезное влияние, чтобы помогать партии "Ликуд" решать те проблемы, которые есть у русскоязычной общины".

Бывший заместитель начальника генерального штаба ЦАХАЛа и советник по национальной безопасности Узи Даян: "Я считаю, что в нашей политике слишком мало людей, пришедших не из оборонной системы. Слишком мало людей, пришедших из сферы просвещения из социальной сферы, экономической сферы, из местных органов власти".

Министр финансов Моше Кахлон, ранее баллотировавшийся во главе партии "Кулану", вернулся в "Ликуд": "Мы сделали очень многое, но в конечном счете с четырьмя мандатами многого не сделаешь. Поэтому я предпочел вернуться в "Ликуд". Давайте не забывать, что я рос в этой партии, это всегда был мой дом. Я никогда не переходил на другую сторону баррикад. "Ликуд" – партия наиболее близкая мне идеологически".

Лидер партии "Зеут" Моше Фейглин объявил, что его партия не идет на выборы, по соглашению с Нетаниягу, в случае формирования коалиции "Ликудом", он получает министерский пост (по всей видимости, пост министра экономики): "Я был в "Ликуде", баллотировался пять раз против Нетаниягу, сейчас я в "Зеуте". Я бегун на длинные дистанции. Это очень непросто. Очень непросто вести за собой людей... Но, глядя назад, могу сказать, что мы произвели важные изменения в обществе".







НАШ ДОМ ИЗРАИЛЬ

Бывший министр обороны Авигдор Либерман в июне говорил: "Правительство пытается скрывать: бюджетный дефицит достиг примерно 55 миллиардов шекелей. И это еще не считая тех 15 миллиардов, которые правительство задолжало армии. Иными словами, бюджетный дефицит составляет почти 70 миллиардов, мы на грани полной катастрофы... Когда мы сталкиваемся с кризисом такого масштаба, то очевидно, что узкое правительство справиться с ним не в состоянии". В сентябре: "Основное – это не выбор между Ганцем и Нетаниягу. А между "Наш дом Израиль" и их домом – ШАС, "Яадут а-Тора", Смотрич и иже с ними. Наша задача в том, что бы навязать нашу волю правительству, о котором я говорю – и Нетаниягу, и Ганца".

Бывший журналист, ныне депутат Кнессета Евгений Сова: "Либерман неоднократно спасал Нетаниягу на посту премьера. В 2009 году Либерман мог пойти с Ливни, но он пошел с Нетаниягу. В 2013 году, что бы ни говорили в "Ликуде", но если бы Либерман не пошел с Нетаниягу, то мы получили бы Лапида премьер-министром, и 2016 год, когда половина "Ликуда" понимает, что Нетаниягу хочет правительство с Ливни и Герцогом, Либерман после тяжелейших переговоров входит в правительство и спасает Нетаниягу. Мы и сегодня готовы его поддержать".

Леонид Эйдельман, кандидат на пост министра здравоохранения: "Первым делом необходимо создать клиническую базу, на которой будет обучаться больше специалистов. Самая главная, на мой взгляд, проблема на сегодняшний день – это отсутствие долгосрочного планирования в области здравоохранения. Именно поэтому я намерен в течение первых ста дней после вступления в должность разработать конкретный план действий".







КАХОЛЬ ЛАВАН

Лидер блока "Кахоль Лаван" и партии "Хосэн ле-Исраэль", бывший начальник генштаба Бени Ганц: "Нас не будет в правительстве, которое возглавляет Нетаниягу, потому что мы не будем работать в правительстве, которое возглавляет обвиняемый в уголовных преступлениях. Он не может быть министром, он даже депутатом не сможет быть, так как для этого ему надо сохранить неприкосновенность, а я не дам ему такой возможности. Пусть займется своими судебными делами. Закончит их благополучно – пусть возвращается, я готов быть в его правительстве. Но в настоящий момент, это препятствие непреодолимо. И Биби понимает это. Вся его борьба сейчас направлена на то, чтобы остаться премьер-министром, будучи обвиняемым, так как он не может занимать ни одну политическую должность будучи обвиняемым, кроме должности премьер-министра. И очень важно, чтобы избиратели понимали этот момент".

Бывший начальник генерального штаба ЦАХАЛа, один из лидеров "Кахоль Лаван" Габи Ашкенази: "Мы стремимся быть крупнейшей партией. В отсутствие 61 мандата у одного из блоков, в такой ситуации мы получим право на формирование правительства и пригласим всех, кто разделяет нашу платформу. В том числе "Ликуд", но без Нетаниягу. Нет между нашими партиями большой идеологической разницы".







ЯМИНА

Бывший министр юстиции, лидер блока "Ямина" Айелет Шакед: "После выборов мы рекомендуем правого кандидата на пост премьер-министра. В настоящий момент это Биньямин Нетаниягу. Мы хотим создать правое правительство, опирающееся на 61 мандат и более, мы хотим быть доминантной партией в этом правительстве и функционировать в однородной коалиции".

Бывший министр просвещения Нафтали Беннет: "Те, кто голосуют за Либермана, должны понимать, что их голоса не достанутся правому лагерю. Голоса этих избирателей могут быть использованы Либерманом для формирования левого правительства вместе с Ганцем, правительства, которое вновь начнет делать глупости: раздавать территории, вернет нас в эпоху социализма и прочее".

Мы обращались с просьбой об интервью к министру просвещения Рафи Перецу и министру транспорта Бецалелю Смотричу, но согласия не получили.







АВОДА-ГЕШЕР

Лидер блока Амир Перец: "Я был министром обороны. После Второй ливанской войны я сказал, что мне нужны 26 миллиардов шекелей на восстановление армии. Никто слова не сказал, никто не спросил откуда взять средства. Надо – пожалуйста. А когда у нас чрезвычайное положение в социальной сфере, начинаются вопросы. Но я не намерен отказываться от своих целей. Мы их очень четко обозначили. Минимальная зарплата – 40 шекелей в час".







ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ

Лидер блока и партии МЕРЕЦ Ницан Горовиц: "Я не хочу идти вправо, я хочу, чтобы мы исчерпали весь потенциал голосования левых избирателей. Мы левые и хотим сформировать альтернативу... Я хочу сменить власть. Я не хочу, чтобы все оставалось по-прежнему... И как это сделать? Только твердо отстаивая свои позиции. Если ты сам становишься подобием правых, то что ты изменил? Вон "Кахоль Лаван" уже говорят о том, что готовы идти с правыми. Ну и где здесь перемены? Тот, кто хочет изменений, должен представить альтернативу. Мы в "Демократическом лагере" ее представляем".

Мы обращались с просьбой об интервью к Эхуду Бараку, было дано предварительное согласие, но интервью так и не состоялось.







ЯАДУТ А-ТОРА

Глава ультрарелигиозной партии "Дегель а-Тора" (блок "Яадут а-Тора") и председатель финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни: "Если представить вещи так, что "Яадут а-Тора" стремится к установлению здесь государства Галахи, то гнев светского, и вы знаете, даже традиционалистского населения страны был бы огромен и объясним. Это означало бы вторжение в образ жизни, в повседневную рутину и попытку навязать что-то совсем другое. Проблема лишь в том, что, как я уже неоднократно говорил публично и повторяю сейчас на вашем уважаемом сайте: я против государства Галахи".

Депутат Ицхак Пиндрус: "Если представить себе, что "Ликуд" и "Кахоль Лаван" договорились, то гораздо выгоднее будет взять в коалицию нас, чем Либермана. Наши требования легче и по нагрузке на бюджет, и по сути своей. Поэтому думаю, что даже если Либерман преуспеет на этих выборах – он уже нерелевантен. И нет ситуации, при которой можно оставить ультраортодоксов за пределами поля. Поэтому все его заявления – это не более чем пустое бахвальство".

Примечание: Лидеры Объединенного арабского списка и партии ШАС проигнорировали наши многократные просьбы об интервью. Партия "Оцма Иегудит" также проигнорировала нашу просьбу.