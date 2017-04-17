Защитники животных потребовали от главы МВБ наказать тех, кто заживо сжег собак в Умм Эль-Фахме

Активистка организации "Тну ле-хайот лихьйот" Эти Альтман отправила министру внутренней безопасности Гиладу Эрдану видео, на котором запечатлено, как неизвестные сжигают старый автомобиль, из которого доносится лай собак.

Активистка организации по защите прав животных потребовала от министра проследить за тем, чтобы полиция разыскала тех, кто убил животных, а также выложил это видео в интернет. Она подчеркнула, что подобное не должно оставаться безнаказанным.

Радиостанция "Решет Бет" сообщает, что видео, которое Эти Альтман отправила министру, было выложено в Fаcebook и, судя по описанию, было снято в Умм Эль-Фахме.

По информации "Решет Бет", полиция уже приступила к расследованию.