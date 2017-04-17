ШАБАС: Маруан Баргути предстанет перед судом за статью, опубликованную в New York Times

Источник в Управлении тюрем сообщил журналистам, что Маруан Баргути, один из лидеров боевого крыла ФАТХа отбывающий пожизненное заключение в тюрьме Израиля за терроризм, в ближайшие дни предстанет перед судом за серьезное нарушение режима.

Накануне, 16 апреля, в американской New York Times вышла статья, написанная Баргути. Согласно внутренним правилам, заключенный, прежде чем отправить статью в печатное издание должен был получить разрешение Управление тюрем (ШАБАС).

В ШАБАС полагают, что в редакцию New York Times статью передала супруга Маруана Баргути.

Источник в ШАБАС отметил, что, скорее всего, заключенный, нарушивший режим, будет отправлен в одиночную камеру.

По информации сайта Ynet, вечером 17 апреля Маруан Баргути, ставший инициатором голодовки заключенных, переведен из тюрьмы "Адарим" в тюрьму "Кишон". Вместе с ним переведены в "Кишон" еще несколько заключенных.