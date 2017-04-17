В пригороде Иерусалима задержаны четверо камнеметателей. Видео

В районе КПП "Бейтуния", недалеко от Иерусалима, сотрудники полиции и МАГАВ задержали двух взрослых мужчин и двух подростков, бросавших камни в сотрудников служб безопасности.

Пресс-служба полиции сообщает, что десятки участников акции в поддержку палестинских заключенных, отбывающих наказание в тюрьмах Израиля, участвовали в беспорядках на КПП "Бейтуния". Участники беспорядков перекрывали дорогу, ведущую к КПП, жгли шины и бросали камни в военнослужащих и пограничников.

Беспорядки продолжались в течение нескольких часов. Израильские военнослужащие были вынуждены применить спецсредства для разгона демонстрацией. Кроме того, пограничниками велась съемка происходящего. Правоохранительные органы намерены использовать видеозаписи и фотографии в качестве улик.

Один из нарушителей порядка попытался сбежать с места происшествия. Однако при попытке перебраться через колючую проволоку он поранил руку. Нарушитель порядка получил необходимую медицинскую помощь на месте, после чего был доставлен в отделение полиции.