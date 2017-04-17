17 апреля 2017 г.
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В Израиле

Поиски пропавших на Кинерете: гидролокатор ВМС обнаружил на дне неопознанный объект

время публикации: 20:52 | последнее обновление: 20:52 блог версия для печати фото
Поиски пропавших на Кинерете: гидролокатор ВМС обнаружил на дне неопознанный объект

На озере Кинерет продолжаются поиски Лиора Каради, Нахмана Итаха и Итамара Оханы, пропавших 11 апреля. Первые шесть дней поисков были безрезультатными. С 16 апреля в поисковой операции задействовано специальное оборудование военно-морского флота, с помощью которого ведется сканирование дна.

Вечером 17 апреля стало известно, что гидролокатор катера ВМС обнаружил на дне озера, недалеко от того места, где пропали юноши, неопознанный объект. Не исключено, что это может быть тело одного из пропавших.

Радиостанция "Решет Бет" передала, что в настоящее время информация, полученная с гидролокатора, проверяется.



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