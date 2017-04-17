В Израиле побывал генеральный прокурор России Юрий Чайка, обсуждались "запросы о выдаче"

В минувшее воскресенье, 16 апреля, генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка встретился со своим израильским коллегой Шаем Ницаном, ими был подписан меморандум о сотрудничестве, передает пресс-служба посольства РФ.

Российскую сторону также представляли заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян и руководители ряда профильных управлений ведомства, сказано в официальном сообщении.

О подписанном документе говорится следующее: "Меморандум определяет основные направления сотрудничества сторон, в частности, обеспечение защиты прав и свобод человека, борьба с преступностью, в том числе с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом оружия, наркотических средств и психотропных веществ, незаконной миграцией и торговлей людьми, киберпреступностью, коррупцией и другими преступлениями, представляющими повышенную опасность для общества".

"Стороны договорились тесно взаимодействовать в сфере выдачи и правовой помощи по уголовным делам, в том числе в вопросах изъятия, ареста, конфискации и возврата активов, полученных преступным путем. Кроме того, будет осуществляться сотрудничество в области профессиональной подготовки и повышения квалификации работников органов прокуратуры обоих государств", – сообщает российское посольство в Израиле.

В ходе встречи российской и израильской делегаций также были рассмотрены вопросы исполнения обеими сторонами конкретных запросов о выдаче и правовой помощи по уголовным делам.