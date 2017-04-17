17 апреля 2017 г.
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В Израиле

На фоне голодовки заключенных Исраэль Кац высказался о необходимости смертной казни

время публикации: 21:34 | последнее обновление: 21:37 блог версия для печати

Министр транспорта и разведки Израиль Кац прокомментировал голодовку палестинских заключенных и высказался в пользу смертной казни для террористов.

В своем блоге на Twitter министр Кац написал: "Когда убийца, подобный Маруану Баргути, бастует в тюрьме за улучшение условий содержания в то время, когда близкие жертв продолжают их оплакивать, есть единственный выход: это смертная казнь".

Отметим, что в ответ на этот "твитт" сразу несколько пользователей задали министру вопрос: почему же он проголосовал против закона о введении смертной казни для террористов?

Радиостанция "Решет Бет" передала, что в ответ на этот вопрос Кац заявил, что в Израиле существует закон о военном трибунале, позволяющий применять смертную казнь к террористам, и что во время обсуждения этого вопроса в правительстве было принято его предложение изменить политику по применения этого закона к особо опасным убийцам.

- Смертная казнь в Израиле: история вопроса

За всю историю государства Израиль смертный приговор был приведен в исполнение дважды – один раз в 1948 году, когда военно-полевой суд во время Войны за независимость приговорил к высшей мере капитана Меира Тувианского, признанного виновным в измене. Приговор был приведен в исполнение шестью солдатами бригады "Арэль". Исполнители не знали, кого и за что они расстреляли. Впоследствии Тувианский был полностью реабилитирован.

В ночь на 1 июня 1962 года в тюрьме Рамле был приведен в исполнении смертный приговор Адольфу Эйхману. По воле жребия, исполнителем казни через повешение стал один из тюремных надзирателей, выходец из Йемена Шалом Нагар. В течение нескольких последующих лет Нагар страдал посттравматическим синдромом, потом вернулся в лоно религии и стал резником (шойхетом). В 1988 году, когда в Израиле приговорили к смерти Ивана Демьянюка (приговор впоследствии был отменен), к Нагару обратились снова. "Я уже совершил одну мицву, пусть это сделает кто-то другой. Я что, подрядчик?" – отказался Нагар.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 апреля 2017 г.
ШАБАС: Маруан Баргути предстанет перед судом за статью, опубликованную в New York Times
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 апреля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 мая 2016 г.
Смертная казнь в Израиле: история вопроса и мнение читателей







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Понедельник, 17 апреля 2017 г.
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