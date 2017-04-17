На озере Кинерет найдены тела двух из трех пропавших без вести

На озере Кинерет обнаружены тела двух из трех молодых людей, пропавших во время отдыха шесть дней назад.

Пресс-служба Северного округа полиции сообщила, что тела удалось обнаружить с помощью гидролокатора, установленного на катере ВМС. Гидролокатор обнаружил на дне озера, недалеко от того места, где пропали молодые люди, некий объект. Спустившиеся под воду водолазы подтвердили, что найдены тела двоих пропавших без вести.

Пресс-служба полиции уточняет, что состояние тел не позволило завершить процедуру идентификации на месте. Тела будут доставлены на базу морской полиции в Дгании, где с ними продолжат работать судмедэксперы.

11 апреля во время отдыха на озере Кинерет при похожих обстоятельствах пропали без вести Лиор Каради, Нахман Итах и Итамар Охана. Несмотря на ветреную погоду и предупреждения спасателей все трое плавали на надувных матрасах.





