17 апреля 2017 г.
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В Израиле

На Кинерете продолжаются поиски троих пропавших без вести

время публикации: 10:54 | последнее обновление: 11:10 блог версия для печати фото
На Кинерете продолжаются поиски троих пропавших без вести
На Кинерете продолжаются поиски троих пропавших без вести
На Кинерете продолжаются поиски троих пропавших без вести

На Кинерете продолжаются поиски троих молодых людей, пропавших 11 апреля. Первые шесть дней поисков были безрезультатными.

Как сообщает пресс-служба полиции, с 16 апреля в поисковой операции задействовано специальное оборудование военно-морского флота, с помощью которого ведется сканирование дна озера.

В операции по поиску пропавших задействованы сотни людей – сотрудники полиции, военнослужащие ВМС ЦАХАЛа, бойцы пограничной службы и добровольцы. Используются плавательные средства, техника для воздушного наблюдения (в том числе, воздушный шар), поисковые отряды обходят побережье.

Операция проводится, в основном, около восточного побережья озера, где пропали трое молодых людей.

Полиция просит отдыхающих на Кинерете соблюдать осторожность.

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