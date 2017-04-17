На Кинерете продолжаются поиски троих пропавших без вести

На Кинерете продолжаются поиски троих молодых людей, пропавших 11 апреля. Первые шесть дней поисков были безрезультатными.

Как сообщает пресс-служба полиции, с 16 апреля в поисковой операции задействовано специальное оборудование военно-морского флота, с помощью которого ведется сканирование дна озера.

В операции по поиску пропавших задействованы сотни людей – сотрудники полиции, военнослужащие ВМС ЦАХАЛа, бойцы пограничной службы и добровольцы. Используются плавательные средства, техника для воздушного наблюдения (в том числе, воздушный шар), поисковые отряды обходят побережье.

Операция проводится, в основном, около восточного побережья озера, где пропали трое молодых людей.

Полиция просит отдыхающих на Кинерете соблюдать осторожность.