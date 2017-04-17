Концентрация медуз около израильского побережья Средиземного моря сократилась

Сайт meduzot.co.il отмечает, что в последние дни концентрация медуз на восточном побережье Средиземного моря сократилась.

16-17 апреля поступали сообщения о медузах в прибрежных водах в районе Хайфы и Тель-Авива. Но медуз стало меньше, чем неделю назад.

Речь идет, в основном, о медузе-корнероте. Эти довольно опасные медузы обычны для восточного Средиземноморья. Как правило, их скопления около побережья Израиля появляются летом, но большие стаи этих медуз в этом году замечали и зимой, и в апреле. Как это отразится на длительности летнего "сезона медуз", специалисты предсказать затрудняются, но отмечают, что в последние годы, если скопления медуз наблюдались около побережья уже зимой-весной, то ли летом "сезон медуз" длился долго, около полутора-двух месяцев.

Меры предосторожности

Одной из самых распространенных в восточном Средиземноморье и в Эйлатском заливе является довольно опасная медуза-корнерот, цвет которой может меняться от прозрачно-белого до синего и фиолетового. Это относительно крупные медузы (до 60-70 см в диаметре). Соприкосновение с щупальцами такой медузы вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

Наиболее разумным поведением, если вы уже оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам медузы-корнерота лучше не прикасаться.

В случае ожога рекомендуется использовать обычный уксус, яблочный уксус или натуральный лимонный сок, нейтрализующие яд. Эти средства обычно есть у спасателей на пляже, но, чтобы приготовиться заранее, постарайтесь иметь в аптечке влажные салфетки с уксусом, они продаются в аптеках.

Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.

Уже дома на чистую кожу можно нанести успокоительный препарат, например гель для успокоения кожи Life Professional, "Фенистил гель" – антигистаминное средство для успокоения зуда в месте ожога, крем Trolamine и др. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение 2 дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом.