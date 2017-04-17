Песах закончился. Израильтяне празднуют Мимуну

С заходом солнца 17 апреля закончился Песах и начался праздник Мимуна, который привезли в Израиль выходцы из Марокко. Мимуна символизирует начало весны и означает, что снова можно есть квасное.

Во многих израильских городах Мимуну празднуют организованно. В праздновании Мимуны в Акко примет участие мэр Шимон Ланкари. В Ришоне ле-Ционе празднования будут проходить в "Митхам а-Рова". Мэр Мигдаль а-Эмек также намерен сегодня лично поздравить членов сефардской общины города.

В течение нескольких лет глава правительства Биньямин Нетаниягу поздравлял израильтян с весенним праздником.

В апреле 2016 году, по решению Кнессета, в список дней, в которые разрешено шуметь и использовать аппаратуру для усиления звука после 23:00, был включен праздник Мимуна.





