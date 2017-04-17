17 апреля 2017 г.
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В Израиле

Песах закончился. Израильтяне празднуют Мимуну

время публикации: 19:55 | последнее обновление: 20:20 блог версия для печати фото
Песах закончился. Израильтяне готовятся к празднованию Мимуны

С заходом солнца 17 апреля закончился Песах и начался праздник Мимуна, который привезли в Израиль выходцы из Марокко. Мимуна символизирует начало весны и означает, что снова можно есть квасное.

Во многих израильских городах Мимуну празднуют организованно. В праздновании Мимуны в Акко примет участие мэр Шимон Ланкари. В Ришоне ле-Ционе празднования будут проходить в "Митхам а-Рова". Мэр Мигдаль а-Эмек также намерен сегодня лично поздравить членов сефардской общины города.

В течение нескольких лет глава правительства Биньямин Нетаниягу поздравлял израильтян с весенним праздником.

В апреле 2016 году, по решению Кнессета, в список дней, в которые разрешено шуметь и использовать аппаратуру для усиления звука после 23:00, был включен праздник Мимуна.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2016 г.
В Кнессет подан законопроект, разрешающий шуметь всю новогоднюю ночь
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 марта 2016 г.
Министр экологии разрешил шуметь на Мимуну и Лаг ба-Омер без ограничений
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 апреля 2013 г.
Израильские политики приняли участие в праздновании Мимуны
// NEWSru.co.il // Пресса // 20 апреля 2006 г.
"Маарив": Вчера и сегодня: миллионы израильтян празднуют Мимуну







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