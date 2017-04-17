Прогноз погоды на 17 апреля: небольшое повышение температуры, солнечно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 17 апреля, температура будет немного выше, чем вчера. Солнечно. Без осадков. Вечером возможен туман на побережье Средиземного моря и в северном Негеве.

В Иерусалиме – 13-22 градусов, в Тель-Авиве – 13-21, в Хайфе – 13-21, в Эйлате – 18-32. В Беэр-Шеве – 12-27, в Мицпе-Рамоне – 13-23, на побережье Мертвого моря – 21-30, в Ашкелоне – 14-21, в Ариэле – 11-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-29, на Голанских высотах – 11-25.

Температура воды в Средиземном море – 20 градусов, высота волн – 70-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

Во вторник – без изменений. В среду – солнечно, повышение температуры. В четверг – без изменений.