Более тысячи террористов в тюрьмах Израиля объявили голодовку

В понедельник, 17 апреля, около 1200 заключенных израильских тюрем, большинство из которых являются бывшими боевиками и активистами ФАТХ, а также бывшие боевики ХАМАС и других террористических организаций, объявили голодовку.

16 апреля во многих городах ПА прошли демонстрации солидарности с участниками массовой голодовки, участники которых требовали от властей Израиля освобождения всех "политических" заключенных.

Под лозунгом "Мы все заключенные" в израильском арабском городе Умм эль-Фахм был разбит палаточный городок в поддержку голодающих.

Формальным поводом для массовой голодовки заявлен протест против условий содержания в израильских тюрьмах, которые были в последнее время ужесточены для заключенных, отбывающих наказания за террористическую деятельность. Кроме того, участники акции требуют освобождения так называемых административных заключенных, которые лишены свободы без судебного решения.

Инициатором голодовки под девизом "Свобода и достоинство" стал один из лидеров боевого крыла ФАТХа Маруан Баргути, призывающий к скорейшему проведению парламентских и президентских выборов в Палестинской автономии. Накануне исполнилось 15 лет со дня его ареста, после которого он был приговорен к пожизненному заключению. Очевидно, массовой головкой Баргути стремится привлечь дополнительное внимание к себе, как к кандидату в "президенты Палестины".

К голодовке, инициированной одним из лидеров ФАТХ, присоединился комитет заключенных ХАМАСа. Об участии в акции заявили заключенные тюрем "Рамон", "Нафха" и "Адарим".

Как сообщает палестинское издание "Эль-Кудс", после начала голодовки многие заключенные тюрьмы "Рамон" были переведены в другие тюрьмы.

Управление тюрем Израиля (ШАБАС) сообщило, что в отношении участников голодовки будут применяться дисциплинарные меры. Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан заявил, что администрация не намерена вступать в переговоры с террористами.

Маруан Баргути. Биографическая справка

Маруан Баргути (Маруан Хасиб Хусейн аль-Баргути) родился в 1959 году в Кафр Кубре.

В начале 80-х стал одним основателей молодежной экстремистской организации "Шабиба" (лидером этой группировки был Мухаммад Дахлан), возглавлял подразделение "Шабибы" в Исламском университете Бир Зейт (Рамалла).

В середине 80-х был арестован и осужден за террористическую деятельность на 6 лет тюремного заключения, в 1987-м был депортирован в Иорданию. В августе 1989-го года вступил в партию ФАТХ, возглавляемую Ясиром Арафатом, служил "координатором" между ячейками партии в Палестинской автономии и за рубежом, вошел в состав ЦК Организации Освобождения Палестины в качестве "независимого участника".

В апреле 1994 года, получив разрешение властей Израиля, вернулся в ПА – возглавил ЦК партии ФАТХ на Западном берегу. Целесообразность этой должности неоднократно обсуждалась на заседаниях руководства партии ФАТХ, затем последовал скандал в мае 1997-го, когда были выявлены серьезные финансовые нарушения в деятельности М.Баргути. В 2000-м (накануне "интифады Аль-Аксы") Баргути лишился поста "генерального секретаря" ФАТХа на Западном берегу, однако по-прежнему продолжал именовать себя "генсеком ФАТХа".

К началу "интифады Аль-Аксы" (осень 2000 года) Маруан Баргути сохранил за собой, фактически, единственный пост – главы военизированной террористической группировки "Танзим", ассоциированной с партией ФАТХ. Штаб-квартира "Танзима" располагалась в Рамалле. Боевики данной организации несут ответственность за десятки терактов против граждан Израиля.

4 августа 2001 года израильские военные предприняли попытку ликвидации Маруана Баргути, военный вертолет выпустил ракету по колонне автомобилей, в одном из которых находился Баргути. Он не пострадал – ракеты поразили другую машину, в которой находился один из руководителей личной охраны Арафата. После этого инцидента М.Баргути неоднократно выступал с резкой критикой израильской "тактики политических убийств" – причем трибуну ему предоставляло даже такое уважаемое и влиятельное издание как The Washington Post.

15 апреля 2002 года израильские спецслужбы провели в Рамалле операцию, в ходе которой Маруан Баргути был задержан. Многие арабские и международные правозащитные организации неоднократно выступали с требованиями об освобождении Баргути, заявляя, что он содержится в тюрьме "по политическим мотивам".

20 мая 2004 года лидер террористов был признан виновным в убийстве 5 израильтян и личной причастности к организации 4 терактов (первоначально он обвинялся в убийстве 37 человек). Приговорен к 5 пожизненным заключениям и 40 годам тюрьмы дополнительно. В январе 2005 года, накануне "президентских выборов" в ПА, был переведен из одиночки в общую камеру.

Находясь в тюрьме, Баргути не прекращал политическую деятельность. Он баллотировался в "президенты Палестины", и снял свою кандидатуру лишь после того, как Аббас пообещал сделать все возможное для его освобождения. В июне 2007 года Маруан Баргути резко осудил военный переворот, осуществленный движением ХАМАС в секторе Газы.

Согласно многочисленным опросам, проводившимся на Западном берегу, "если бы выборы президента Палестины проводились сейчас", Маруан Баргути был бы в числе самых популярных кандидатов.

Действующий "президент Палестины" Махмуд Аббас неоднократно требовал освобождения Маруана Баргути, не скрывая, что видит в Баргути своего преемника.

Идею освобождения Баргути для "укрепления авторитета" Аббаса поддерживали в Белом доме (как администрация Обамы, так и администрация Буша-младшего). За его освобождение выступали и некоторые израильские политики, в том числе бывший президент Израиля Шимон Перес. ХАМАС требовал включить Баргути в "список Шалита", однако правительство Нетаниягу отказалось освобождать из тюрьмы лидера "Танзима".





