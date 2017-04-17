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В Израиле

В районе пляжа Села в Бат-Яме помощь спасателей потребовалась четырем подросткам

время публикации: 18:39 | последнее обновление: 19:29 блог версия для печати

На пляже Села в Бат-Яме четырем подросткам, тонувшим в море, потребовалась помощь спасателей. Юноши были в сознании, когда их вытащили из воды. На пляж была вызвана "скорая".

Парамедики, оказав первую помощь подросткам, трех из них доставили в приемное отделение больницы "Вольфсон" в Холоне. Состояние двоих из пострадавших оценивается врачами как средней тяжести.

Радиостанция "Решет Бет" отмечает, что накануне днем на этом же пляже едва не утонул мужчина. Он также был вытащен из воды спасателями.

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