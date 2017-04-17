В южном Тель-Авиве убит житель Тайбе

В ночь на понедельник, 17 апреля, в районе старой центральной автобусной станции в Тель-Авиве, на улице А-Галиль, произошла драка, в ходе которой мужчине, жителю арабского города Тайбе, было нанесено смертельное ножевое ранение.

Брат пострадавшего вызвал скорую помощь. Бригада "Маген Давид Адом" доставила раненого в больницу "Ихилов", где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Полиция начала расследование этого происшествия.

Имя убитого пока не называется. Известно, что ему было около 40 лет.