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В Израиле

В южном Тель-Авиве убит житель Тайбе

время публикации: 06:04 | последнее обновление: 06:06 блог версия для печати фото
В южном Тель-Авиве убит житель Тайбе

В ночь на понедельник, 17 апреля, в районе старой центральной автобусной станции в Тель-Авиве, на улице А-Галиль, произошла драка, в ходе которой мужчине, жителю арабского города Тайбе, было нанесено смертельное ножевое ранение.

Брат пострадавшего вызвал скорую помощь. Бригада "Маген Давид Адом" доставила раненого в больницу "Ихилов", где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Полиция начала расследование этого происшествия.

Имя убитого пока не называется. Известно, что ему было около 40 лет.

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Понедельник, 17 апреля 2017 г.
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