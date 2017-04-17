17 апреля 2017 г.
последняя новость: 14:51
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:10 Задержан подозреваемый в убийстве, совершенном в Тель-Авиве
11:03 В Израиле побывал генеральный прокурор России Юрий Чайка, обсуждались "запросы о выдаче"
10:54 На Кинерете продолжаются поиски троих пропавших без вести
10:18 Террористы в тюрьмах Израиля объявили массовую голодовку
09:14 Концентрация медуз около израильского побережья Средиземного моря сократилась
06:10 Прогноз погоды на 17 апреля: небольшое повышение температуры, солнечно
06:04 В южном Тель-Авиве убит житель Тайбе
01:17 Драка в арабском квартале Иерусалима, среди шестерых пострадавших один полицейский
00:11 ДТП в Верхней Галилее, тяжело травмирован мотоциклист
22:21 ХАМАС присоединится к голодовке заключенных
В Израиле

Задержан подозреваемый в убийстве, совершенном в Тель-Авиве

время публикации: 13:10 | последнее обновление: 13:10 блог версия для печати фото
В больнице "Ихилов". Тель-Авив

В понедельник, 17 апреля, в больнице "Ихилов" полицией был задержан 26-летний житель Рамле, подозреваемый в причастности к убийству жителя Тайбе, совершенному накануне ночью.

40-летний мужчина получил смертельное ножевое ранение во время драки на улице А-Галиль. По версии следствия, поводом для драки был конфликт на криминальной почве.

Брат пострадавшего вызвал скорую помощь. Бригада "Маген Давид Адом" доставила раненого в больницу "Ихилов", где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Имена убитого и подозреваемого пока не называются.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 апреля 2017 г.
В южном Тель-Авиве убит житель Тайбе







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 17 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017