Задержан подозреваемый в убийстве, совершенном в Тель-Авиве

В понедельник, 17 апреля, в больнице "Ихилов" полицией был задержан 26-летний житель Рамле, подозреваемый в причастности к убийству жителя Тайбе, совершенному накануне ночью.

40-летний мужчина получил смертельное ножевое ранение во время драки на улице А-Галиль. По версии следствия, поводом для драки был конфликт на криминальной почве.

Брат пострадавшего вызвал скорую помощь. Бригада "Маген Давид Адом" доставила раненого в больницу "Ихилов", где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Имена убитого и подозреваемого пока не называются.