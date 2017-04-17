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В Израиле

Трое мужчин задержаны по подозрению в групповом изнасиловании

время публикации: 22:10 | последнее обновление: 22:10 блог версия для печати фото
Трое мужчин задержаны по подозрению в групповом изнасиловании

Пресс-служба полиции сообщила, что в конце прошлой недели в Герцлии была изнасилована молодая женщина. Задержаны трое подозреваемых в участии в групповом изнасиловании.

По словам пострадавшей, вскоре после знакомства с жителем Герцлии она приняла приглашение зайти к нему в гости. Однако, оказавшись в квартире нового знакомого, она обнаружила в ней еще двух мужчин. По словам пострадавшей, в течение нескольких часов она подвергалась сексуальному насилию.

Пресс-служба полиции сообщила, что 22-летний житель Герцлии был задержан в воскресенье, 16 апреля. Его сообщники, жители одного из населенных пунктов на юге страны, были задержаны в понедельник, 17 апреля.

Полиция намерена обратиться в суд Тель-Авива с просьбой о продлении срока задержания подозреваемых.

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