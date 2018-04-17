В Израиле начинаются мероприятия Дня памяти павших

Во вторник, 17 апреля, в Израиле откроются мероприятия Дня памяти солдат, павших в войнах, и жертв террора.

В 11:00 в МИДе Израиля состоится церемония памяти дипломатов и сотрудников внешнеполитического ведомства.

В 16:00 в музее "Яд ле-Баним" в Иерусалиме состоится церемония официального открытия мероприятий Дня памяти.

В 20:00 в Израиле прозвучит траурная сирена. Сразу после этого на площади у Стены плача в Иерусалиме начнется государственная церемония, в которой примут участие президент государства Реувен Ривлин, начальник генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, а также родственники павших. Церемонии пройдут во многих городах и населенных пунктах страны.

Помимо официальных церемоний вечером 17 апреля в Иерусалиме пройдет серия мероприятий. В 21:30 в амфитеатре "Брихат а-Султан" начнется вечер под названием "Помним, поем и рассказываем". В ходе мероприятия будут звучать песни и истории жизни павших. В этом вечере примут участие министр просвещения Нафтали Беннет и министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин.

18 апреля в 11:00 вновь прозвучит траурная сирена. Сразу после этого на горе Герцля в Иерусалиме начнется официальная церемония памяти павших. В это же время пройдут церемонии на военных кладбищах по всему Израилю.

В 13:00 на горе Герцля состоится государственная церемония памяти жертв террора.

Мероприятия Дня памяти завершатся в 20:00 церемонией зажжения факелов Дня независимости.

Начиная с 1860 года, в операциях подполья и в войнах Израиля погибли 23.645 человек. За последний год число павших увеличилось на 101: погиб 71 военнослужащий и сотрудник сил безопасности, а также скончались 30 раненых при исполнении служебных обязанностей. В Израиле проживают сегодня 8.929 родителей, потерявших детей в войнах, а также 4.849 вдов павших военнослужащих и сотрудников сил безопасности.

Список гражданских лиц, ставших жертвами террора, отсчитывается от дня провозглашения независимости Израиля 14 мая 1948 года. За 70 лет в терактах погибли 3.134 израильтянина и 122 иностранных гражданина. Сто израильтян погибли в результате актов террора, совершенных за пределами государства. В Израиле проживают 926 родителей, лишившихся по меньшей мере одного ребенка в результате терактов, 822 вдовы или вдовца, а также 114 сирот, потерявших обоих родителей.

Перед наступлением Дня памяти начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Гади Айзенкот опубликовал обращение к личному составу армии. "В этот день мы склоняем головы вместе с семьями павших, которые живут с утратой каждый день и каждую ночь, которые живут с болью и тоской, не имеющими успокоения. Вот уже 70 лет мы гордо несем на своих плечах ответственность за безопасность государства и его граждан. Именно этим чувством ответственности продиктованы все действия Армии обороны Израиля, единого, профессионального, подчиненного государственным интересам механизма", - заявил генерал-лейтенант Айзенкот.





