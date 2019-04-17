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В Израиле

Военные разрушили квартиру террориста-убийцы Салаха Баргути

время публикации: 06:56 | последнее обновление: 07:23 блог версия для печати фото
Ращзрушение квартиры террориста-убийцы Салаха Баргути
Ращзрушение квартиры террориста-убийцы Салаха Баргути
Ращзрушение квартиры террориста-убийцы Салаха Баргути
ВСЕ ФОТО

В ночь на среду, 17 апреля, израильские военные разрушили в Кубаре (к северу от Рамаллы) квартиру, в которой проживал террорист-убийца Салах Умар Баргути.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила эту информацию. Операция была осуществлена силами региональной бригады "Биньямин".

Квартира террориста была разрушена с помощью бульдозера. Во время проведения операции дом Салаха Баргути был окружен военными, деревня Кубар была блокирована.

Соответствующий приказ был подписан 28 марта командующим Центральным округом генерал-майором Надавом Паданом и вступил в силу 1 апреля.

Палестинские источники, комментирующие эту операцию, не сообщают о каких-либо беспорядках в Кубаре во время проведения операции по разрушению квартиры террориста-убийцы.

9 декабря 2018 года возле поселка Офра из движущегося автомобиля был открыт огонь в сторону "тремпиады". Семь человек получили ранения. В их числе была тяжело ранена 21-летняя Шира Иш-Ран, находившаяся на 30-й неделе беременности. С ранением в живот и область таза, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Муж Ширы, Амихай, также был тяжело ранен. Чтобы спасти ребенка врачи были вынуждены провести женщине "кесарево сечение". Однако 12 декабря младенец скончался от полученных ранений. Ему дали имя Амиад Исраэль Иш-Ран. Террористам удалось скрыться.

12 декабря Салах Умар Баргути – один из террористов, причастных к теракту около Офры, был ликвидирован в ходе операции спецназа пограничной полиции (ЯМАМ).

13 декабря террорист, подъехавший на автомобиле, на перекрестке Асаф, около Бейт-Эля, открыл огонь по израильским военнослужащим и мирным гражданам. Погибли младший сержант Йосеф Коэн и старший сержант Йовель Мор-Йосеф. Еще два человека получили тяжелые ранения. Террорист скрылся.

8 января Асам Умар Баргути, совершивший теракт на перекрестке Асаф и, предположительно, причастный к теракту около Офры, был задержан в ходе спецоперации общей службы безопасности (ШАБАК), подразделений ЦАХАЛа и спецподразделения полиции по борьбе с террором. По сообщению пресс-службы полиции, террорист укрывался в доме одного из своих сообщников в деревне Абу Шхидам и находился в процессе подготовки к совершению нового теракта. В момент задержания, произведенного без единого выстрела, у террориста был изъят автомат "Калашников", большое количество боеприпасов и приборы ночного видения.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 марта 2019 г.
Подписан приказ о разрушении квартиры террориста-убийцы Салаха Баргути
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 марта 2019 г.
ЦАХАЛ уведомил две семьи террористов-убийц о скором сносе их домов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 марта 2019 г.
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Военные разрушили дом террориста Асама Баргути в деревне Кубар





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Среда, 17 апреля 2019 г.
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