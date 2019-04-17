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В Израиле

Опубликованы окончательные результаты выборов в Кнессет 21-го созыва

время публикации: 07:49 | последнее обновление: 07:58 блог версия для печати фото
Подсчет голосов на выборах в Кнессет 21-го созыва
Сара и Биньямин Нетаниягу, 16 апреля 2019 года
Ханан Мельцер

Центральная избирательная комиссия опубликовала окончательные результаты выборов в Кнессет 21-го созыва.

В парламенте на сей раз будут представлены десять фракций, столько же сколько в Кнессете 20-го созыва.

Мандаты распределились следующим образом:

"Ликуд" – 35 мандатов, "Кахоль Лаван" – 35 мандатов, ШАС – 8 мандатов, "Яадут а-Тора" – 8 мандатов, "Авода" – 6 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ – 6 мандатов "Наш дом Израиль" – 5 мандатов, "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 5 мандатов, МЕРЕЦ – 4 мандата, "Кулану" – 4 мандата, РААМ-БАЛАД – 4 мандата.

Кнессет 21-го созыва будет приведен к присяге 30 апреля и начнет свою работу еще до того, как будет сформирована коалиция.

17 апреля глава ЦИК судья Ханан Мельцер представит результаты президенту государства Реувену Ривлину.

Накануне Ривлин завершил консультации с представителями партий, прошедших в Кнессет. 65 депутатов порекомендовали возложить формирование правительства на премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Ожидается, что 17 или 18 апреля Ривлин встретится с Нетаниягу и официально вручит ему мандат на формирование правительства. С этого момента у лидера "Ликуда" будут 28 дней, после чего он сможет попросить еще 14. По истечении этого срока, Нетаниягу должен будет сообщить, удалось ли ему сформировать коалицию.

Самой большой неожиданностью прошедших выборов стал провал партии "А-Ямин а-Хадаш" во главе с Нафтали Беннетом и Айелет Шакед. Накануне вечером лидеры "Новых правых" сообщили, что прекращают проверку результатов и признают свое поражение на этих выборах. "Я сделал все, что мог. На этот раз этого было недостаточно. У меня нет ни к кому претензий", – написал Беннет. Лидер "Новых правых" подчеркнул, что только он один несет ответственность за эти результаты.

Министр юстиции Айелет Шакед поблагодарила всех, кто поддерживал партию "А-Ямин а-Хадаш" на последних выборах, а также выразила надежду, что курс вправо, взятый израильской политической системой в последние годы, не изменится. "Спасибо большое! Вы замечательные, вы – настоящие идеалисты, любая партия гордилась бы вами", – написала Шакед активистам партии. "В последние годы мы способствовали отклонению израильского корабля вправо. Я надеюсь, что он продолжит плыть в правильном направлении", – написала Шакед, отметив, что в израильскую политику был внесен новый дух. Она также поблагодарила избирателей за предоставленную ей возможность служить народу Израиля в качестве министра юстиции. "Нам выпала честь принять участие в возрождении еврейского народа на его земле", – добавила Шакед.

Коалиционные переговоры будут идти непрерывно, в том числе в дни пасхальной недели. Самая сложная задача, которая стоит перед Нетаниягу, это поиск базы для соглашения между НДИ и ультраортодоксальными партиями. В "Яадут а-Тора" заявили накануне, что выступят единым фронтом с ШАС и "Ихуд Мифлагот а-Ямин". Наиболее спорным вопросом является закон о призыве. Ультраортодоксы требуют внести в него изменения, Либерман заявляет, что не присоединится к правительству, если текст законопроекта будет изменен. И в "Яадут а-Тора", и в НДИ утверждают, что готовы на провал коалиционных переговоров, а значит – на повторные выборы, если их требования по закону о призыве не будут выполнены. Накануне состоялась встреча между Биньямином Нетаниягу и Авигдором Либерманом. В окружении обоих лидеров назвали атмосферу, царившую на встрече, спокойной и доброжелательной.

Еще одна задача, которую Нетаниягу предстоит решить в ходе коалиционных переговоров – это реализация соглашения с "Ихуд Мифлагот а-Ямин". "Ликуд" пообещал этой партии два "весомых" министерских поста. Рафи Перец и Бецалель Смотрич требуют посты министров просвещения и юстиции. Незадолго до выборов Нетаниягу заявил на мероприятии "Ликуда", что портфель минпроса останется за правящей партией. На пост министра юстиции претендуют трое представителей "Ликуда" – Ярив Левин, Юваль Штайниц и Гилад Эрдан.

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