ЦАХАЛ провел учения, задействовав Patriot и "Железный купол". ВИДЕО

В минувший вторник, 16 апреля, Армия обороны Израиля провела учения сил противоракетной обороны с привлечением систем Patriot и "Железный купол", сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В официальном уведомлении сказано, что в ходе учений были успешно перехвачены цели на больших высотах и значительном удалении. Судя по предоставленному видео, цели сбивали над Средиземным морем.

Плановые учения проходили на базе в центре страны.

ЦАХАЛ сообщает также, что за ходом учений наблюдали представители двух иностранных армий (страны не указываются).

Последнее успешное боевое применение систем "Железный купол" было осуществлено ЦАХАЛом 27 марта во время ракетных обстрелов Ашкелона из сектора Газы.

25 марта из Газы был обстрелян поселок Мишмерет (район а-Шарон, центр Израиля). Ракета попала в жилой дом, пострадали люди. "Железный купол" бездействовал. В ЦАХАЛе потом заявили, что батареи ПРО прикрывают только те районы, где высока вероятность обстрелов.

15 марта "Железный купол" перехватывал некоторые ракеты, летевшие из Газы в сторону Сдерота и других населенных пунктов в "отеф Аза".

14 марта террористы из Газы обстреляли Тель-Авив. "Железный купол" задействован не был. Падение ракет не причинило ущерба.

Батарея Patriot была задействована 24 июля 2018 года во время проникновения сирийского самолета "Су-22" в воздушное пространство Израиля, перехват был успешным. До того той же батареей был сбит сирийский БПЛА, вторгшийся в воздушное пространство Израиля.





