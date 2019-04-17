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17 апреля 2019 г.
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В Израиле

Реувен Ривлин поручил Биньямину Нетаниягу формирование нового правительства

время публикации: 19:44 | последнее обновление: 20:26 блог версия для печати фото
Реувен Ривлин поручил Биньямину Нетаниягу формирование нового правительства
Реувен Ривлин поручил Биньямину Нетаниягу формирование нового правительства
Реувен Ривлин поручил Биньямину Нетаниягу формирование нового правительства

Лидер партии "Ликуд" и глава уходящего правительства Биньямин Нетаниягу прибыл вечером в среду, 17 апреля, в резиденцию президента Реувена Ривлина, который поручил ему формирование нового правительства.

Президент поблагодарил представителей всех фракций за пожелания скорейшего выздоровления его супруге Нехаме, и призвал депутатов оставить позади предвыборную кампанию: "Больше нет "Мы и Они", остались только "Мы". Пришла пора прекратить воевать с "Ним" и заняться возвратом доверия к "Нам".

"В демократии решает большинство, и большинство вынесло свой вердикт на этих выборах. Я объявляю, что 65 депутатов Кнессета рекомендовали поручить формирование правительства премьер-министру и депутату Биньямину Нетаниягу", - заявил Ривлин.

"Я в пятый раз принимаю на себя обязанность по формированию правительства, и нет в демократическом миропорядке чести выше этой", - заявил Нетаниягу, - "Я взволнован так же, как и в первый раз, и приложу все силы, чтобы оправдать доверие, оказанное мне народом Израиля".

В течение последних двух дней Ривлин встречался с лидерами прошедших в Кнессет 21-го созыва фракций, которые рекомендовали ему своих кандидатов в премьер-министры.

Партии "Ликуд", ШАС, "Яадут а-Тора", "Ихуд Мифлагот а-Ямин", НДИ и "Кулану" порекомендовали возложить формирование правительства на Биньямина Нетаниягу. Он получил поддержку 65 депутатов. Партии "Кахоль Лаван", "Авода" и МЕРЕЦ порекомендовали Бени Ганца, что дало ему 45 голосов. ХАДАШ-ТААЛ и РААМ-БАЛАД, имеющие 10 мандатов, предпочли не рекомендовать ни одного из кандидатов.

Утром в среду глава ЦИК судья Ханан Мельцер вручил президенту окончательные итоги выборов в Кнессет.

В парламенте на сей раз будут представлены десять фракций, столько же сколько в Кнессете 20-го созыва.

Мандаты распределились следующим образом:

"Ликуд" – 35 мандатов, "Кахоль Лаван" – 35 мандатов, ШАС – 8 мандатов, "Яадут а-Тора" – 8 мандатов, "Авода" – 6 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ – 6 мандатов "Наш дом Израиль" – 5 мандатов, "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 5 мандатов, МЕРЕЦ – 4 мандата, "Кулану" – 4 мандата, РААМ-БАЛАД – 4 мандата.

Кнессет 21-го созыва будет приведен к присяге 30 апреля и начнет свою работу еще до того, как будет сформирована коалиция.

Коалиционные переговоры будут идти непрерывно, в том числе в дни пасхальной недели. Самая сложная задача, которая стоит перед Нетаниягу, это поиск базы для соглашения между НДИ и ультраортодоксальными партиями. В "Яадут а-Тора" заявили накануне, что выступят единым фронтом с ШАС и "Ихуд Мифлагот а-Ямин". Наиболее спорным вопросом является закон о призыве. Ультраортодоксы требуют внести в него изменения, Либерман заявляет, что не присоединится к правительству, если текст законопроекта будет изменен. И в "Яадут а-Тора", и в НДИ утверждают, что готовы на провал коалиционных переговоров, а значит – на повторные выборы, если их требования по закону о призыве не будут выполнены. Накануне состоялась встреча между Биньямином Нетаниягу и Авигдором Либерманом. В окружении обоих лидеров назвали атмосферу, царившую на встрече, спокойной и доброжелательной.

Еще одна задача, которую Нетаниягу предстоит решить в ходе коалиционных переговоров – это реализация соглашения с "Ихуд Мифлагот а-Ямин". "Ликуд" пообещал этой партии два "весомых" министерских поста. Рафи Перец и Бецалель Смотрич требуют посты министров просвещения и юстиции. Незадолго до выборов Нетаниягу заявил на мероприятии "Ликуда", что портфель минпроса останется за правящей партией. На пост министра юстиции претендуют трое представителей "Ликуда" – Ярив Левин, Юваль Штайниц и Гилад Эрдан.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 апреля 2019 г.
Опубликованы окончательные результаты выборов в Кнессет 21-го созыва
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 апреля 2019 г.
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Новое правительство будет формировать Биньямин Нетаниягу





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Среда, 17 апреля 2019 г.
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