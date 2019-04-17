Реувен Ривлин поручил Биньямину Нетаниягу формирование нового правительства

Лидер партии "Ликуд" и глава уходящего правительства Биньямин Нетаниягу прибыл вечером в среду, 17 апреля, в резиденцию президента Реувена Ривлина, который поручил ему формирование нового правительства.

Президент поблагодарил представителей всех фракций за пожелания скорейшего выздоровления его супруге Нехаме, и призвал депутатов оставить позади предвыборную кампанию: "Больше нет "Мы и Они", остались только "Мы". Пришла пора прекратить воевать с "Ним" и заняться возвратом доверия к "Нам".

"В демократии решает большинство, и большинство вынесло свой вердикт на этих выборах. Я объявляю, что 65 депутатов Кнессета рекомендовали поручить формирование правительства премьер-министру и депутату Биньямину Нетаниягу", - заявил Ривлин.

"Я в пятый раз принимаю на себя обязанность по формированию правительства, и нет в демократическом миропорядке чести выше этой", - заявил Нетаниягу, - "Я взволнован так же, как и в первый раз, и приложу все силы, чтобы оправдать доверие, оказанное мне народом Израиля".

В течение последних двух дней Ривлин встречался с лидерами прошедших в Кнессет 21-го созыва фракций, которые рекомендовали ему своих кандидатов в премьер-министры.

Партии "Ликуд", ШАС, "Яадут а-Тора", "Ихуд Мифлагот а-Ямин", НДИ и "Кулану" порекомендовали возложить формирование правительства на Биньямина Нетаниягу. Он получил поддержку 65 депутатов. Партии "Кахоль Лаван", "Авода" и МЕРЕЦ порекомендовали Бени Ганца, что дало ему 45 голосов. ХАДАШ-ТААЛ и РААМ-БАЛАД, имеющие 10 мандатов, предпочли не рекомендовать ни одного из кандидатов.

Утром в среду глава ЦИК судья Ханан Мельцер вручил президенту окончательные итоги выборов в Кнессет.

В парламенте на сей раз будут представлены десять фракций, столько же сколько в Кнессете 20-го созыва.

Мандаты распределились следующим образом:

"Ликуд" – 35 мандатов, "Кахоль Лаван" – 35 мандатов, ШАС – 8 мандатов, "Яадут а-Тора" – 8 мандатов, "Авода" – 6 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ – 6 мандатов "Наш дом Израиль" – 5 мандатов, "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 5 мандатов, МЕРЕЦ – 4 мандата, "Кулану" – 4 мандата, РААМ-БАЛАД – 4 мандата.

Кнессет 21-го созыва будет приведен к присяге 30 апреля и начнет свою работу еще до того, как будет сформирована коалиция.

Коалиционные переговоры будут идти непрерывно, в том числе в дни пасхальной недели. Самая сложная задача, которая стоит перед Нетаниягу, это поиск базы для соглашения между НДИ и ультраортодоксальными партиями. В "Яадут а-Тора" заявили накануне, что выступят единым фронтом с ШАС и "Ихуд Мифлагот а-Ямин". Наиболее спорным вопросом является закон о призыве. Ультраортодоксы требуют внести в него изменения, Либерман заявляет, что не присоединится к правительству, если текст законопроекта будет изменен. И в "Яадут а-Тора", и в НДИ утверждают, что готовы на провал коалиционных переговоров, а значит – на повторные выборы, если их требования по закону о призыве не будут выполнены. Накануне состоялась встреча между Биньямином Нетаниягу и Авигдором Либерманом. В окружении обоих лидеров назвали атмосферу, царившую на встрече, спокойной и доброжелательной.

Еще одна задача, которую Нетаниягу предстоит решить в ходе коалиционных переговоров – это реализация соглашения с "Ихуд Мифлагот а-Ямин". "Ликуд" пообещал этой партии два "весомых" министерских поста. Рафи Перец и Бецалель Смотрич требуют посты министров просвещения и юстиции. Незадолго до выборов Нетаниягу заявил на мероприятии "Ликуда", что портфель минпроса останется за правящей партией. На пост министра юстиции претендуют трое представителей "Ликуда" – Ярив Левин, Юваль Штайниц и Гилад Эрдан.