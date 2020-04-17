Кнут и пряник на коалиционных переговорах. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам.

В четверг, 16 апреля, состоялось заседание фракции "Кахоль Лаван". По свидетельству депутатов, принимавших в нем участие, глава блока ("Кахоль Лаван", напомним, это все еще блок, состоящий из "Хосэн ле-Исраэль" и "Дерех Эрец") Бени Ганц выглядел сосредоточенным и даже немного суровым. "Время истекает. Я готов был услышать немало критики в свой адрес ради того, чтобы было создано правительство чрезвычайного положения. Но дальше так продолжаться не может. Если до понедельника не будет достигнуто соглашение, мы начнем продвижение законопроектов, которых очень боится Нетаниягу", – сказал он.

Многие в политических кругах считают, что в процессе формирования коалиции после выборов в Кнессет 23-го созыва Бени Ганц совершил все возможные ошибки. Одной из таких ошибок, по мнению политиков и наблюдателей, была неготовность Ганца даже изобразить нечто напоминающее давление на Нетаниягу. При том, что рычагов такого давления было у него достаточно. Главный из них – это те самые законопроекты, что были поданы "Кахоль Лаван" и НДИ сразу после открытия парламента, и которые ставят под угрозу пребывание Нетаниягу в политике. "Когда Либерман представил законопроект о том, что Кнессет может прекратить каденцию Нетаниягу и порекомендовал Ганца на пост премьер-министра, он толкал Биби в сторону правительства национального единства. По доброй воле Нетаниягу туда не пойдет, и Ганцу еще предстоит это понять", – сказал мне депутат Кнессета, хорошо знакомый с премьером. Но Ганц предпочел не кнут, а сладкий пряник. Даже телевизионное обращение, сделанное им 13 апреля, и анонсированное его окружением как агрессивное выступление, превратилось в очередной набор лозунгов с призывами к созданию правительства чрезвычайного положения и заверениями о верности договоренностям с Нетаниягу. "Нетаниягу, не бросай меня" – так журналисты обозначили главный посыл этого выступления Ганца.

Нетаниягу не бросает Ганца (пока), но и подписывать сделку с ним не спешит. В поединках на выигрыш времени Нетаниягу равных нет. Пока что срок мандата Бени Ганца истек, а коалиции как не было, так и нет.

Возможно эта бесконечная история продолжалась бы еще долго, но вмешался президент Реувен Ривлин. Он отказался передавать мандат Биньямину Нетаниягу, а наделил им Кнессет. Формально это означает, что каждый депутат имеет возможность попытаться получить поддержку 61 коллеги и получить право на формирование коалиции. На практике очевидно, что переговоры продолжаются исключительно между Нетаниягу и Ганцем. Яир Лапид может и фантазировал бы о том, чтобы собрать 61 подпись, но шансы его на это равны нулю. Главный результат решения президента – четко очерченные временные рамки. У политиков осталось три недели, ровно 21 день, для того, чтобы о чем-то договориться и помочь стране избежать четвертых выборов. Ганц понял это и решил перейти в наступление. В настоящий момент не очень ясно, наступление это или лишь его имитация. Реальное продвижение законопроектов (например, утверждение их в первом чтении) уничтожает возможность коалиционного соглашения с "Ликудом". Альтернатив у Ганца немного. Как выразился журналист Амит Сегаль, ничто хорошее Ганцу не угрожает. Но иногда даже имитация угрозы может быть эффективной.

На коалиционных переговорах согласовано почти все. Министерства и должности. Вопрос аннексии и вопрос комиссии по назначению судей (почти). Нынешнюю ситуацию отделяет от коалиционного соглашения опасение Биньямина Нетаниягу по поводу возможного вердикта суда. Нет, не иерусалимского окружного, которому когда-нибудь придется разбирать дела 1000, 2000 и 4000, а БАГАЦа, которому скорее всего предстоит рассматривать иски с требованием запретить Нетаниягу формировать коалицию, так как ему предъявлены обвинения в уголовных преступлениях. Такая апелляция подавалась уже дважды, и оба раза БАГАЦ отклонял ее как неактуальную. Если между Нетаниягу и Ганцем будет подписано коалиционное соглашение, в соответствии с которым первым в ротации будет действующий премьер, ее актуальность резко возрастет. Тогда-то и будет подана апелляция, которой так опасается Нетаниягу. Политики, советники и юристы, представляющие обе партии, лихорадочно ищут формулу, устраивающую всех.

Предложение "Ликуда" об утверждении закона о преодолении вето БАГАЦа было отклонено "Кахоль Лаван". Обязательства Бени Ганца не формировать правительство, если кандидатура Нетаниягу будет заблокирована, в "Ликуде" считают условием обязательным, но недостаточным. Новые выборы для Нетаниягу ничего не решат, если БАГАЦ запретить ему формировать коалицию. Поэтому идет поиск формулы, которая решит эту проблему. Поиск – пока безуспешный.

Вопрос о составе комиссии по назначению судей по-прежнему открыт. Четыре члена комиссии представляют политическую систему. Глава комиссии – министр юстиции (Ави Нисанкорен, "Кахоль Лаван"), еще один министр и два депутата. "Ликуду" и праворелигиозному блоку обещаны два из трех оставшихся мест. Последнее, как правило, принадлежит депутату от оппозиции. "Ликуд" пытается добиться отмены этого правила и передачи последнего вакантного места в комиссии представителю правого блока. Три из семи требуемых для принятия решения мест дадут правым фактическое право вето на кандидатуры судей. В "Кахоль Лаван" возражают.

На фоне бесконечной саги коалиционных переговоров всё чаще возникает вопрос, действительно ли Биньямин Нетаниягу хочет заключения коалиционного соглашения. Раскол левоцентристского лагеря, раздробление партий-соперников, а главное популярность, по мнению избирателей, успешные шаги правительства по борьбе с последствиями коронавируса – всё это ставит Нетаниягу перед дилеммой: полтора года каденции "в руках" или шанс на четыре года полновесной каденции в случае четвертых выборов. Очевидно, что состав блоков, которые будут баллотироваться на следующих выборах, изменится. Да и популярность среди избирателей – штука зыбкая. Нетаниягу слушает советы представителей близкого и самого близкого окружения и колеблется. Времени на это у него осталось немного. 17 апреля переговоры продолжатся. В Кнессете говорят о том, что Нетаниягу придется пойти на компромисс для того, чтобы избежать продвижения крайне неприятных для него законопроектов. Кнут на таких переговорах всегда эффективнее пряника.

Два человека являются подлинными архитекторами развала блока "Кахоль Лаван" в его первозданном виде: Арье Дери и Габи Ашкенази. Дери убедил Ашкенази, что с Нетаниягу можно заключать сделку и дал личную гарантию, что ее условия будут выполнены. Сейчас Дери надеется, что его усилия не пойдут прахом. Ашкенази же, как многие в политической системе считают, уже наметил путь, который приведет его в кресло главы блока. То кресло, которое занимает Бени Ганц.

В оппозиции терпеливо ждут итогов коалиционной саги. НДИ потребовали начать продвижение законов "анти-Биби". В "Еш Атид" требуют заморозить все политические процессы на полгода, ограничившись борьбой с коронавирусом. В МЕРЕЦ радостно наблюдают за фактическим исчезновением с политического поля "Аводы" и своим ростом в опросах. Израильтяне наблюдают за происходящим в политической системе и не находят там ничего общего с проблемами, которые занимают граждан. Планета политиков продолжает вращаться автономно, почти утратив связь с планетой всех прочих людей.







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