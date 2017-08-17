Аэропорт имени Бен-Гуриона примет за сутки сто тысяч пассажиров

В четверг, 17 августа, международный аэропорт имени Бен-Гуриона должен будет принять около ста тысяч пассажиров и обслужить порядка 600 рейсов.

Речь идет о новом рекорде пассажиропотока в этом месяце. Руководство аэропорта ожидает, что такая же загруженность будет 31 августа.

10 августа через пограничный контроль в аэропорту имени Бен-Гуриона прошли около 98 тысяч пассажиров. Непосредственно в аэропорту в течение этого дня было выдано 800 паспортов.

В июле этого года аэропорт имени Бен-Гуриона принял 2,18 миллиона пассажиров международных рейсов. Ожидается, что в августе загруженность аэропорта будет еще больше. Пассажиропоток в текущем месяце достигнет 2,3 миллиона человек.