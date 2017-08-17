17 августа 2017 г.
последняя новость: 11:48
Вино в пещере льется рекой
Закрыта программа Юлии Меньшовой
Умерла Вера Глаголева
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:40 Погоня и ДТП на шоссе №2: молодой мужчина получил тяжелые травмы
11:34 В одном из магазинов Модиина продаются таблички с изображениями Гитлера и свастики
11:28 Аэропорт имени Бен-Гуриона примет за сутки сто тысяч пассажиров
11:18 БАГАЦ заморозил закон о легализации форпостов
11:09 В здании в Тель-Авиве вспыхнул пожар
10:58 Продлен арест террориста, совершившего теракт в поселении Халамиш
10:51 Трактор задавил насмерть пешехода на развязке Хоф а-Шарон
10:30 Полиция изъяла у араба из Иерусалима гашиш и экстази
09:50 На строительном объекте в Рош а-Аине погиб рабочий
08:57 В Тверии 12-летний подросток ударил ножом приятеля
В Израиле

Аэропорт имени Бен-Гуриона примет за сутки сто тысяч пассажиров

время публикации: 11:28 | последнее обновление: 11:41 блог версия для печати фото
Аэропорт имени Бен-Гуриона примет за сутки сто тысяч пассажиров

В четверг, 17 августа, международный аэропорт имени Бен-Гуриона должен будет принять около ста тысяч пассажиров и обслужить порядка 600 рейсов.

Речь идет о новом рекорде пассажиропотока в этом месяце. Руководство аэропорта ожидает, что такая же загруженность будет 31 августа.

10 августа через пограничный контроль в аэропорту имени Бен-Гуриона прошли около 98 тысяч пассажиров. Непосредственно в аэропорту в течение этого дня было выдано 800 паспортов.

В июле этого года аэропорт имени Бен-Гуриона принял 2,18 миллиона пассажиров международных рейсов. Ожидается, что в августе загруженность аэропорта будет еще больше. Пассажиропоток в текущем месяце достигнет 2,3 миллиона человек.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 августа 2017 г.
При посадке в аэропорту Бен-Гурион самолет едва не столкнулся с квадрокоптером
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 августа 2017 г.
Установлен очередной рекорд в аэропорту Бен-Гурион: почти 98 тысяч пассажиров в сутки
// NEWSru.co.il // Экономика // 1 августа 2017 г.
В июле пассажиропоток в аэропорту имени Бен-Гуриона вырос на 13,2%
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 июля 2017 г.
Эхуд Ольмерт был задержан на паспортном контроле аэропорта Бен-Гурион
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 июля 2017 г.
Авиапассажира, рейс которого был отменен, заставили вернуть товары из магазина "дьюти-фри"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 июля 2017 г.
На 17,9% выросло количество пассажиров, прошедших через аэропорт им. Бен-Гуриона







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 17 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017